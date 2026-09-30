Marcolin und Marchon: Neue Führungsstruktur vorgestellt

v.l.: Ross Brownlee, Marco D’Acunzo, Lorenzo Barberio, Antonio Castiglione. Bilder: Marchon/Marcolin

Integration der Märkte schreitet vor geplanter Zusammenführung voran

Mit mehreren Personalentscheidungen richten Marcolin und Marchon ihre internationale Organisation neu aus. Die Änderungen sind Teil des laufenden Integrationsprozesses beider Brillenhersteller, dessen Abschluss für Anfang 2027 erwartet wird.

Künftig werden zentrale Führungsfunktionen beider Brillenhersteller regionsübergreifend für beide Unternehmen gebündelt. Nach Unternehmensangaben soll dies die Abstimmung zwischen den Märkten vereinfachen und Entscheidungen in wichtigen Vertriebsregionen beschleunigen.

Neue Verantwortlichkeiten in Amerika

Marco D’Acunzo übernimmt die neu geschaffene Position des President Eyewear Americas. Er verantwortet die Geschäfte von Marcolin, Marchon, Altair und Allure in den USA, Kanada und Lateinamerika.

Zudem wurde Antonio Castiglione, bislang Geschäftsführer von Marcolin Mexiko, zum Managing Director LATAM ernannt. Sein Zuständigkeitsbereich umfasst Mexiko, Brasilien sowie weitere südamerikanische Märkte für beide Unternehmen.

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EMEA und APAC unter gemeinsamer Leitung

Zum 1. September ist Ross Brownlee als President Eyewear EMEA & APAC in die Organisation eingetreten. Die neu geschaffene Funktion bündelt die Verantwortung für Europa, den Nahen Osten, Afrika sowie den asiatisch-pazifischen Raum in einer integrierten Geschäftseinheit.

Ebenfalls neu besetzt wurde die Position des Managing Director APAC. Lorenzo Barberio, bisher Head of Sales APAC bei Marcolin, übernimmt die Leitung der gemeinsamen Aktivitäten von Marcolin und Marchon in der Region.

Die personellen Veränderungen stehen im Zusammenhang mit der laufenden Zusammenführung beider Unternehmen unter der US-amerikanischen Unternehmensgruppe VSP Vision, die nach Angaben der Beteiligten Anfang 2027 abgeschlossen werden soll.