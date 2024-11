Eschenbach Optik: Verstärkung im Außendienst

Auf 250 Quadratmeter Gesamtfläche wird es Anfang 2025 einen neuen Berliner Yun-Store geben, der damit etwas größer ausfallen wird als der bestehende an der Rosenthaler Straße 11 in Berlin-Mitte. Im Upper-West-Store wird die Marke ihr komplettes Sortiment in allen Varianten präsentieren.