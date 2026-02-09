Mister Spex: Prognose für 2025 bestätigt

v.l.: Benjamin von Schenck, CFO, und Tobias Krauss, CEO, gaben bekannt, dass der Umsatz und weitere Kennzahlen im erwarteten Rahmen liegen. Foto: Mister Spex

Umsatzrückgang und Fokus auf Profitabilität prägen Geschäftsjahr

Mister Spex hat seine Prognose für das Jahr 2025 bestätigt. Nach vorläufigen Angaben sank der Nettoumsatz um 18% auf 178 Mio. €, was innerhalb der angekündigten Spanne lag. Gründe waren laut dem Unternehmen Standortschließungen im Ausland sowie eine geringere Rabattintensität.

Das flächenbereinigte Umsatzwachstum betrug 8%. CEO Tobias Krauss sagte, 2025 sei ein Jahr bewusster Entscheidungen gewesen. Er erklärte, man habe Profitabilität und Servicequalität über kurzfristiges Umsatzvolumen gestellt.

Das deutsche Filialgeschäft blieb 2025 ein wesentlicher Ertragsfaktor. Das Wachstum auf vergleichbarer Fläche lag bei 8%. Dazu trugen ein verändertes Produktangebot sowie zusätzliche Dienstleistungen bei. Das Abo-Modell Switch erreichte im vierten Quartal einen Umsatzanteil von 16%. Der Anteil margenstarker Korrektionsbrillen stieg in Deutschland auf 53% des Gesamtumsatzes (Vorjahr: 46%). Konzernweit lag der Anteil bei 49% (Vorjahr: 41%).