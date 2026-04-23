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Safilo: Vereinbarung zur Übernahme von Spy+ und Serengeti

VonRedaktion
Angelo Trocchia, CEO der Safilo Group
Angelo Trocchia, CEO der Safilo Group, plant die Übernahme der beiden von Bollé Brands gehaltenen Brillenmarken Spy+ und Serengeti. Foto: Safilo

Zusammenarbeit mit Bollé Brands betrifft zwei US-Brillenmarken

Der italienische Brillenhersteller Safilo hat mit Bollé Brands eine Exklusivvereinbarung unterzeichnet, die auf den Erwerb der US‑Marken Spy+ und Serengeti abzielt. 

Bereits seit einiger Zeit verfolgt die Safilo Group eine Ausrichtung auf gezielte Zukäufe von Marken, die die Position des Unternehmens in wachstumsstarken Segmenten stärken sollen. Die bestehenden Eigenmarken des Konzerns umfassen unter anderem Smith, Carrera, Polaroid und Blenders. 

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Stärkere Präsenz im Outdoor- und Premiumsegment geplant

Spy+ ist im Bereich Sport- und Sonnenbrillen positioniert und soll die Aktivitäten der Italiener in sport- und outdoororientierten Vertriebskanälen ergänzen. Die Marke weist Überschneidungen mit Smith auf und ist im Direktvertrieb an Endkunden etabliert. Serengeti ist seit mehreren Jahrzehnten im Markt aktiv und im höherpreisigen Brillensegment angesiedelt. Die Marke ist insbesondere für mineralische Brillengläser bekannt und betont ihre Herkunft aus den USA. 

Laut Angaben von Safilo erzielten beide Brillenmarken im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 39 Mio. US‑Dollar. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung zuständiger Gremien sowie üblicher Vollzugsbedingungen.

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