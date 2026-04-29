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Rottler: Rückblick auf 80 Jahre Firmengeschichte

VonRedaktion
Paul Rottler blickt auf 80 Jahre Firmengeschichte zurück beim Vision Day 2026 in Dortmund
Geschäftsführer Paul Rottler blickte auf 80 Jahre Firmengeschichte zurück. Foto: Rottler

„Vision Day“ bündelt Führung, Branche und Geschäftszahlen

Zum 80-jährigen Bestehen hat Rottler zentrale Führungskräfte und Branchenpartner in Dortmund zusammengebracht. Der jährliche „Vision Day“ kombinierte neben interner Tagung in diesem Jahr auch die Jubiläumsfeier und bot zusätzlich Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung.

Rund 250 Führungskräfte kamen am 18. April im Signal Iduna Park zusammen. Am Nachmittag folgte eine Messe mit etwa 80 Anbietern aus Augenoptik und Hörakustik sowie Gästen aus Handel und Medien. Den Abschluss bildete eine Jubiläumsparty, die ganz im Stil der 80er-Jahre stattfand.

  • Vision Day 2026 von Rottler
    Foto: Rottler
  • Vision Day 2026 von Rottler
    Foto: Rottler

Inhaltlich stand die Unternehmensentwicklung im Mittelpunkt. Geschäftsführer Paul Rottler blickte auf wichtige Etappen der Firmengeschichte und ordnete aktuelle Herausforderungen ein. Dabei ging es auch um unternehmerischen Wandel und langfristige Ausrichtung.

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„Kontinuität, Wandel und unternehmerischer Mut“

So erklärte Paul Rottler, 80 Jahre Rottler stünden für „Kontinuität, Wandel und unternehmerischen Mut“. Wer auf die Jahrzehnte zurückblicke, sehe vor allem die Menschen, die Zeit, Energie und Engagement in das Unternehmen eingebracht hätten.

Vision Day 2026 von Rottler
Foto: Rottler

In seiner Rede spannte er zudem den Bogen von den Anfängen des Familienunternehmens bis zur heutigen Größe. Dabei erinnerte er auch an prägende Persönlichkeiten, die Rottler mit aufgebaut und geprägt haben. 

Entwicklung und Geschäftszahlen

Auch ein Blick auf das Geschäftsjahr 2025 durfte nicht fehlen. Hier steigerte Rottler den Umsatz auf 106 Mio. €, nach 96,6 Mio. € im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von 9,7%. Zudem wurden 20 neue Standorte eröffnet. Das Unternehmen betreibt damit mehr als 135 Filialen in vier Bundesländern.

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