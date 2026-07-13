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Safilo: Übernahme von Spy+ und Serengeti vollzogen

VonRedaktion
Safilo-CEO Angelo Trocchia
Angelo Trocchia, CEO des italienischen Brillenherstellers Safilo, wird nun die Marken Spy+ und Serengeti (beide in das eigene Portfolio integrieren. Foto: Safilo

Zukauf von Bollé stärkt Portfolio in mehreren Marktsegmenten

Mit dem Abschluss einer im Mai angekündigten Transaktion erweitert die Safilo Group ihr Markenangebot um Spy+ und Serengeti. Der Zukauf von Bollé Brands umfasst ausgewählte Vermögenswerte der beiden Brillenmarken in Europa sowie die vollständige Übernahme zweier Gesellschaften in den USA und Kanada.

Safilo-Chef Angelo Trocchia erläuterte die Bedeutung der beiden Marken für das Unternehmen. Mit Blick auf Spy+ sagte er: „Spy+ ist eine authentische und etablierte US-Marke, die unsere Präsenz im Sport- und Outdoor-Kanal neben Smith und Blenders stärkt und eine effektivere Multimarken-Positionierung über verschiedene Preispunkte hinweg unterstützt.“

Zur Marke Serengeti erklärte Trocchia: „Serengeti stellt mit seiner langjährigen Tradition und seiner erstklassigen Mineralglastechnologie eine wichtige Chance für Safilo im Premium- und High-End-Segment dar, stärkt unsere Fähigkeit, das obere Marktsegment zu bedienen, und erweitert unsere Präsenz im Bereich hochwertiger, leistungsorientierter Brillen.“

Von der Eingliederung der beiden Marken verspricht sich Safilo zudem wirtschaftliche Vorteile. Trocchia sagte: „Wir erwarten sowohl Umsatz- als auch Kostensynergien durch die Nutzung unserer Lieferkette, unseres globalen Vertriebsnetzes und unserer D2C-Kompetenzen, was im Laufe der Zeit Wachstum fördern und die betriebliche Effizienz verbessern wird.“

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