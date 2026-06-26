Shamir: EinDollarBrille-Aktion mit Spendenanteil

Bild: Shamir

Kooperation mit Augenoptikbetrieben und Kundenbeteiligung

Der Brillenglashersteller Shamir startet eine Aktion zugunsten des Vereins EinDollarBrille. Für jede verkaufte Zweitbrille spendet das Unternehmen 1 € an die Organisation, die sich für bessere augenoptische Versorgung in Ländern mit eingeschränktem Zugang einsetzt.

Zusätzlich können teilnehmende Augenoptikbetriebe und Kunden eigene Beiträge leisten. Damit wird das Spendenvolumen über die Grundspende hinaus erweitert.

„Mit dieser Aktion wollen wir gemeinsam mit unseren Partner-Optikern zeigen, wie viel man mit einer kleinen Geste bewegen kann“, sagt Thomas Leppert, Marketing- & Vertriebsleiter bei der Shamir Optic GmbH. „Eine Zweitbrille verbessert nicht nur das Sehen unserer Kund:innen – sie ermöglicht gleichzeitig Menschen in Ländern mit geringem Einkommen ein selbstbestimmteres Leben.“

Drei Ebenen für zusätzliche Spendenwirkung

Die Kampagne basiert auf einem mehrstufigen Modell. Neben der Grundspende durch Shamir können Betriebe freiwillig zusätzliche Beträge beitragen oder eigene Aktionen integrieren. Auch Kunden haben die Möglichkeit, über eine digitale Seite weitere Spenden zu leisten.

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Die Erlöse fließen in Projekte der EinDollarBrille in derzeit elf Ländern, darunter Malawi, Indien und Bolivien. Unterstützt werden unter anderem Sehtests an Schulen, die Ausbildung lokaler Fachkräfte, mobile Augencamps sowie Behandlungen von Augenerkrankungen.

Fokus auf Versorgungslücken weltweit: EinDollarBrille e.V.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leben rund 950 Millionen Menschen mit einer vermeidbaren Fehlsichtigkeit ohne ausreichende Versorgung. Fehlende Sehhilfen können Einschränkungen im Bildungs- und Arbeitsalltag verursachen.

Die EinDollarBrille arbeitet seit mehr als zehn Jahren daran, die Versorgung vor Ort auszubauen. Dazu gehören die Ausbildung lokaler Kräfte sowie die Produktion einfacher Brillen in den jeweiligen Regionen.

„Eine Brille verändert das Leben eines Menschen in wenigen Minuten – besonders dort, wo augenoptische Versorgung kaum existiert“, sagt Martin Aufmuth, Gründer der EinDollarBrille. „Dass Shamir und die teilnehmenden Optikerbetriebe sich gemeinsam für gutes Sehen weltweit engagieren, macht diese Aktion so wertvoll. Jede Zweitbrille hier ermöglicht Chancen anderswo.“