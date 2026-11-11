Safilo: Umsatz wächst im dritten Quartal wieder

Angelo Trocchia soll bis 2029 weiter CEO bleiben. Foto: Safilo Group

Nordamerika stützt Entwicklung, CEO bleibt an Bord

Nach der Abschwächung zur Jahresmitte kehrte Safilo im dritten Quartal 2026 auf den Wachstumskurs zurück. Die Ertragslage verbesserte sich, Nordamerika entwickelte sich positiv. Außerdem traf der Brillenkonzern eine wichtige Personalentscheidung für die Unternehmensführung.

Safilo steigerte den Umsatz im dritten Quartal auf 227,5 Mio. €, was währungsbereinigt einem Plus von 1,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Insbesondere Nordamerika entwickelte sich positiv, während Europa von einer schwächeren Nachfrage im Sonnenbrillensegment belastet wurde. Bei den Produktgruppen kehrten Korrektionsfassungen auf Wachstumskurs zurück, Sonnenbrillen legten vor allem in den USA wieder zu.

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Verbesserte Ertragslage trotz unterschiedlicher Marktentwicklungen

Auch bei der Ertragskraft verzeichnete das Unternehmen Fortschritte. Die Bruttomarge stieg im dritten Quartal auf 65,0%, die bereinigte EBITDA-Marge auf 11,4%. Für die ersten neun Monate des Jahres meldete Safilo einen Umsatz von 739,4 Mio. €, was währungsbereinigt einem Rückgang von 0,9% entspricht.

Neben den Quartalszahlen gab Safilo bekannt, dass eine Vereinbarung zur Verlängerung des Mandats von CEO Angelo Trocchia getroffen wurde. Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse soll er das Unternehmen weitere drei Jahre bis zur Billigung des Jahresabschlusses 2029 führen.