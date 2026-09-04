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Briag: Alster Optik wird 19. Standort der Gruppe

VonRedaktion
Von links: Daniela Steinkämper, Carsten Schünemann, Stefan Sikorski und Daniela Weiß am Tag der Geschäftsübernahme von Alster Optik durch Briag AG
v.l.: Daniela Steinkämper, Carsten Schünemann, Stefan Sikorski und Daniela Weiß am Tag der Geschäftsübernahme. Foto: Briag

Erstes übernommenes Fachgeschäft außerhalb von IGA Optic

Mit der Übernahme von Alster Optik in Hamburg-Wellingsbüttel baut die Briag AG ihr Filialnetz weiter aus. Das Augenoptikfachgeschäft gehört seit dem 1. September zur Unternehmensgruppe und ist der 19. Standort. Erstmals stammt ein übernommener Betrieb nicht aus dem Mitgliederkreis der IGA Optic eG.

Alster Optik ist seit 1995 im Hamburger Alstertal ansässig. Die neu gegründete Betreibergesellschaft wird von Augenoptikermeisterin und Optometristin Andrea Weiß sowie Briag-Vorstand Carsten Schünemann geführt. Weiß ist bereits seit elf Jahren für das Fachgeschäft tätig.

Nach Angaben der Briag (Brillen International AG) markiert die Integration einen weiteren Schritt bei der Expansion des Unternehmens. Die 2004 gegründete Gesellschaft übernimmt und führt Augenoptikfachgeschäfte. Größter Anteilseigner ist weiterhin die IGA Optic eG.

Neue Managerin begleitet Übernahme

Der Schritt in Hamburg ist zugleich die erste Transaktion unter Mitwirkung von Daniela Steinkämper in ihrer neuen Funktion als Senior Business Development Managerin. Die Augenoptikermeisterin ist seit Juli 2026 für die Bereiche Expansion und strategischer Einkauf verantwortlich.

Gemeinsam mit Stefan Sikorski betreut sie die Weiterentwicklung des Filialnetzes sowie die Integration neuer Standorte in die Unternehmensgruppe.

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