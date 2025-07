Safilo: Victoria Beckham Eyewear neu im Marken-Portfolio

Victoria Beckham wechselt mit den neuen Kollektionen ihrer Brillenmarke ab nächstes Jahr zum italienischen Brillenhersteller Safilo. Foto: Hippolyte Petit

Langjährige Lizenzvereinbarung für Brillenkollektionen ab 2026 unterzeichnet

Safilo und Victoria Beckham gehen ab 2026 gemeinsame Wege. Möglich macht das eine neue zehnjährige globale Lizenzvereinbarung für das Design, die Herstellung und den Vertrieb neuer Brillenkollektionen der Marke Victoria Beckham Eyewear.

Die Zusammenarbeit ist zunächst bis Dezember 2035 befristet. Das gesamte Brillensortiment an Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen wird für die Frühjahr/Sommer-Saison 2026 vorgestellt und kommt im Januar 2026 auf den Markt. „Wir freuen uns, einen der bekanntesten Kreativdirektoren der Branche in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen“, so Angelo Trocchia, CEO der Safilo Group. „Gemeinsam wollen wir die Position der Marke als globale Brillenreferenz in der Damenmode stärken, indem wir einzigartig gestaltete und wunderschön gefertigte Stücke anbieten, die sich durch ihre Liebe zum Detail, ihr minimalistisches Design und ihre raffinierte Ästhetik auszeichnen – ein Luxusangebot, das durch den Einfluss und das Vermächtnis von Victoria Beckham gestärkt wird, die ihre Marke in der Modebranche erfolgreich aufgebaut und bestätigt hat.“

„Ich bin begeistert, mit Safilo zusammenzuarbeiten, um Victoria Beckham Eyewear auf die nächste Stufe zu heben. Safilo verfügt über ein unvergleichliches Fachwissen in diesem Bereich und ist seit langem für seine außergewöhnliche Qualität und Handwerkskunst bekannt“, erklärte Victoria Beckham, die nun wie auch ihr Ehemann David Beckham mit seiner Brillenmarke bei Safilo ein Zuhause gefunden hat. Bisher werden die Brillen für die Marke von Victoria Beckham noch von Marchon Eyewear produziert und vertrieben.