Safilo: Victoria Beckham zeigt neue Brillen-Kampagne

Victoria Beckham steht erstmals selbst für ihr Label als Model vor der Kamera. Foto: Mert Alas & Marcus Piggot

Kollektion startet mit eigenem Auftritt der Designerin

Victoria Beckham ist erstmals selbst das Gesicht der Frühjahr/Sommer-Brillen-Kampagne ihres eigenen Labels, dessen Eyewear-Kollektion seit 2026 von der Safilo Group entwickelt, produziert und vertrieben wird. Die Designerin wurde in einer lichtdurchfluteten Kulisse inszeniert, die Formen, Schatten und klare Linien betont.

In der Kampagne verkörpert Beckham nach Angaben des Unternehmens eine Mischung aus Ruhe und Selbstsicherheit, die die gestalterische Ausrichtung der Marke widerspiegelt. Die Modelle kombinieren schlichte Formen mit präzisen Details sowie Farbvarianten von Schwarz über Havanna bis zu polierten Metalltönen.

Foto: Mert Alas & Marcus Piggot

„Eyewear als Teil der Garderobe“

Zu den Modellen der Kollektion gehören Sonnen- und Korrektionsbrillen mit schlanken Formen, handwerklichen Details und einer Auswahl an Gläsern in Braun, Grau, Burgunder, Grün und Blau.

Victoria Beckham erklärte, sie habe Silhouetten entwerfen wollen, die klar erkennbar seien und sich zugleich mühelos tragen ließen. Der Fokus habe auf Proportionen und Formen gelegen. Diese Kollektion entspreche der Ausrichtung der Marke, die Eyewear als Teil der Garderobe verstehe.