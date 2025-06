Sicht.Kontakte 2025: Vom 10. bis 12. Oktober in Osnabrück

388 Augenoptikauszubildende nahmen in NRW an der diesjährigen Sommergesellenprüfung teil, 292 haben bestanden – und damit 75%. Um die neuen Gesellen zu begrüßen, fanden in den zwei Wochen vor den nordrhein-westfälischen Sommerferien sechs der traditionellen Freisprechungsfeiern statt.