Silhouette Group: Erster Store in Deutschland eröffnet
Neuer Standort in Hamburg soll Markenerlebnis stärken
Mit einem neuen Standort in Hamburg hat die österreichische Silhouette Group ihre stationäre Präsenz in Deutschland ausgebaut. Anfang Oktober eröffnete das Unternehmen dort das erste „House of Silhouette“ auf dem deutschen Markt. Zur Eröffnung kamen rund 160 Gäste aus Medien, Kultur, Unterhaltung und weiteren Bereichen.
Nach einem bereits bestehenden Standort in Wien ist Hamburg damit die zweite Niederlassung dieses Konzepts. Auf rund 120 Quadratmetern präsentiert der Brillenhersteller verschiedene Brillenmarken und Beratungsangebote in einem eigenen Store-Umfeld.
FOCUS war bei der Eröffnung vor Ort und berichtet ausführlich in der Ausgabe 10/2026 über das neue Store-Konzept und die Hintergründe der Expansion.