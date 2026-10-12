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Silhouette Group: Erster Store in Deutschland eröffnet

VonRedaktion
Links Tom Smits, Geschäftsführer der Silhouette Deutschland GmbH und der Schweiz, und rechts stehend Michael Schmied, CSO der Silhouette Group eröffnen das House of Silhouette in Hamburg Anfang Oktober 2026
Feierliche Eröffnung: Tom Smits, Geschäftsführer der Silhouette Deutschland GmbH und der Schweiz (l.), und Michael Schmied, CSO der Silhouette Group. Foto: Silke Sage

Neuer Standort in Hamburg soll Markenerlebnis stärken

Mit einem neuen Standort in Hamburg hat die österreichische Silhouette Group ihre stationäre Präsenz in Deutschland ausgebaut. Anfang Oktober eröffnete das Unternehmen dort das erste „House of Silhouette“ auf dem deutschen Markt. Zur Eröffnung kamen rund 160 Gäste aus Medien, Kultur, Unterhaltung und weiteren Bereichen.

Nach einem bereits bestehenden Standort in Wien ist Hamburg damit die zweite Niederlassung dieses Konzepts. Auf rund 120 Quadratmetern präsentiert der Brillenhersteller verschiedene Brillenmarken und Beratungsangebote in einem eigenen Store-Umfeld.

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FOCUS war bei der Eröffnung vor Ort und berichtet ausführlich in der Ausgabe 10/2026 über das neue Store-Konzept und die Hintergründe der Expansion.

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