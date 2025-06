Silmo Paris 2025: Anmeldung ist gestartet

Wie hier auf dem Bild der vergangenen Messe zu sehen ist, werden auch dieses Jahr wieder die neusten Brillentrends auf der Silmo Paris ausgestellt. Foto: Frank Sonnenberg

Futurology-Sonderfläche mit KI und Co.

Mit 900 Ausstellern, 1.500 Marken und über 32.000 Besuchern aus 42 Ländern zählt die Silmo Paris zu den wichtigsten internationalen Augenoptik-Fachmessen. Die diesjährige Ausgabe verspricht wieder eine Bühne für die gesamte Branche zu bieten – und Interessierte haben ab sofort die Möglichkeit, sich für die Veranstaltung anzumelden.

Neben dem eigentlichen Messegeschäft, das geprägt ist von der Zurschaustellung neuer Brillenkollektionen und weiteren neuen Produkten für Augenoptiker und Optometristen, locken auch die zahlreichen Sonderflächen zahlreiche Besucher an. So wird auch dieses Jahr der Futurology-Bereich wieder die Zukunft der Optik zum Leben erwecken. In einer immersiven Umgebung stellen Start-ups und wichtige Akteure der Branche Innovationen und Zukunftsvisionen vor. Intelligente Materialien, KI, Augmented Reality und vernetzte Brillen werden von der Messe für dieses Jahr angekündigt.

Die Silmo Paris 2025 findet vom 26. bis 29. September auf dem Messegelände Paris Nord Villepinte statt. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter www.silmoparis.com.