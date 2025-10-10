Silmo Paris 2025: Fachmesse mit moderatem Besucherplus

Die Messeveranstalter geben für die Silmo Paris 2025 ein leichtes Besucherplus gegenüber dem Vorjahr an. Fotos: Daniel Groß

Hohe internationale Beteiligung und neue Formate

Die Fachmesse Silmo Paris 2025 verzeichnete laut offiziellem Abschlussbericht mit 33.358 Fachbesuchern einen Zuwachs von 6,5% gegenüber dem Vorjahr. Etwas mehr als die Hälfte (52%) der Gäste kamen aus dem Ausland, 48% aus Frankreich. Über 900 Unternehmen präsentierten ihre Produkte und Entwicklungen auf einer Fläche von 75.000 Quadratmetern.

Neben der Ausstellung bot die Messe vom 26. bis 29. September zahlreiche Formate zur Zukunft der augenoptischen Branche. Im Bereich „Silmo Next“ standen technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Anwendungen wie automatisierte Sehtests, virtuelle Realität und intelligente Geschäftsprozesse wurden vorgestellt.

CSR, Design und Branchenauszeichnungen

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Nachhaltigkeit. In Kooperation mit Hyssop wurde ein Bereich für CSR-Initiativen eingerichtet. Start-ups präsentierten umweltfreundliche Materialien, und der „Committed Company Award“ zeichnete Unternehmen mit nachhaltigen Strategien aus. Preisträger 2025 war Friendly Frenchy.

Im Rahmen des „Optical Design Contest“ wurde die Kinderbrille „Gaia“ der Studentin Hélène Caffin-Pinon ausgezeichnet. Sie integriert Pflanzenbestimmung per Augmented Reality. Der Preis „International Optician of the Year“ ging an Blair Wong aus den USA.

Die Silmo Academy vergab einen Forschungszuschuss in Höhe von 10.000 € an Andronikos Chrysanthopoulos für seine Studie zur Akkommodationsfähigkeit bei jungen Erwachsenen. Kulturelle Beiträge wie die Ausstellung „Moi Aussi“ und eine historische Sammlung aus Oyonnax und Morez rundeten das Programm ab.

Am Abend des Messe-Samstags wurde zudem der 32. Silmo d’Or-Award im Rahmen einer Gala-Veranstaltung außerhalb der Messe verliehen.

Die nächste Silmo Paris findet vom 25. bis 28. September 2026 in Paris Nord Villepinte statt.