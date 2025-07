Silmo Paris 2025: Präsident für Silmo d’Or-Award steht fest

MAFO – The Conference 2024 wird am 2. Februar 2024 im Konferenzzentrum Fiera Milano Rho in Mailand stattfinden – wie üblich einen Tag vor der Mido. Die Veranstalter von Eyepress Fachmedien laden nun alle Brillenglasexperten dazu ein, die 23. Ausgabe der Konferenz aktiv mitzugestalten.