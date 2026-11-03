Anzeige
Menicon (Banner)
| |

Silmo Paris: Designwettbewerb 2027 ausgeschrieben

VonRedaktion
Alain Gilles als Jury-Präsident des „Optical Design Contest“ 2027 der Silmo Paris
Silmo Paris startet seinen Designwettbewerb 2027. Jury-Präsident des „Optical Design Contest“ ist der belgische Designer Alain Gilles. Foto: Anneke D Hollander

Nachwuchsdesigner entwickeln neue Ideen für Brillen

Kurz nach der diesjährigen Ausgabe blickt die Silmo Paris bereits auf die nächste Fachmesse. Für 2027 hat der Veranstalter erneut seinen internationalen „Optical Design Contest“ ausgeschrieben. 

Unter dem Motto „Reinventing the Codes“ sind Designstudenten eingeladen, neue Ansätze für die Gestaltung von Brillen zu entwickeln. Die sechste Auflage des Wettbewerbs ist Teil des 60-jährigen Messejubiläums.

Die Teilnehmer sollen bestehende Gestaltungsansätze hinterfragen und eigene Konzepte für Form, Material und Nutzung von Brillen erarbeiten. Die besten Entwürfe werden für die Messe Silmo Paris 2027 ausgewählt und dort als Prototypen präsentiert.

Neue Blickwinkel auf das Brillendesign

Für die diesjährige Ausgabe nennt Silmo Paris drei Themenfelder als Orientierung: neue Formensprachen, der experimentelle Einsatz von Materialien sowie die emotionale Wirkung von Brillen. Dabei sind sowohl Einzelbewerbungen als auch interdisziplinäre Teams zugelassen.

Anzeige
HECHT (Banner)

Den Vorsitz der Jury übernimmt der belgische Designer Alain Gilles. Die Projekte werden unter anderem nach Innovationsgrad, Funktionalität, Nachhaltigkeitsaspekten und technischer Umsetzbarkeit bewertet.

Messen-Sonderfäche Optical Design Contest auf der Simo Paris
Die Endauswahl der Jury wird als Prototyp auf der Fachmesse ausgestellt. Foto: Stéphane Laure/Silmo Paris

Von der Idee bis zur Präsentation auf der Messe

Bis zu zehn Entwürfe schaffen es in die Endauswahl und werden als Prototypen umgesetzt. Der Sieger wird am 24. September 2027 auf der Silmo Paris bekanntgegeben. Das Preisgeld beträgt 10.000 €, die Summe wird zwischen dem Gewinner und dessen Bildungseinrichtung aufgeteilt.

Teilnahmeberechtigt für den „Optical Design Contest 2027“ sind Designstudenten ab 18 Jahren in fortgeschrittenen Studienjahren. Bewerbungsschluss ist der 16. Juni 2027.

Ähnliche Beiträge

  • Silmo Paris: Award für verantwortungsbewusste Unternehmen

    Die Macher der Silmo Paris werden auf der kommenden Messe (29. September bis 2. Oktober 2023) Unternehmen auszeichnen, die sich besonders in den Bereichen soziale und ökologische Verantwortung, also Corporate Social Responsability (CSR), hervorgetan haben.

  • Apollo: CEO Dr. Jörg Ehmer verlässt das Unternehmen

    Dr. Jörg Ehmer, Geschäftsführer von GrandVision Germany & Austria und CEO von Apollo, wird sein Amt auf eigenen Wunsch niederlegen und das Unternehmen im Februar verlassen. Dafür wird Nihat Aydin die Position des Managing Director bei Apollo übernehmen.

  • Der (Brillen-)Designer, der zum Mörder wurde

    Unter dem Künstlernamen Serge Kirchhofer revolutioniert Udo Proksch in den 1960er und 70er-Jahren das Brillendesign – und hinterlässt Spuren, die bis heute in der Optikbranche nachwirken. Doch das ist nur die halbe Geschichte: Udo Proksch ist Drahtzieher eines der spektakulärsten Kriminalfälle Österreichs.

  • Handwerk: Initiative Praktikum 2021

    Mit der „Initiative Praktikum 2021“ bieten Handwerksbetriebe im Sommer landesweite Praktikumsstellen zur kurzfristigen Gewinnung von Auszubildenden.

  • Mido 2022: Die Sehnsucht hat ein Ende

    Ab morgen vom 30. April bis 2. Mai 2022 begrüßen 650 Aussteller aus 45 Ländern auf der Brillen- und Optik-Messe Mido in Mailand wieder die Besucher

  • Mister Spex: Umsatzwachstum zum Jahresbeginn

    Von einem „robusten Bruttogewinn“ spricht der Vorstand von Mister Spex bei der Bekanntgabe der ersten Quartalszahlen des laufenden Jahres. Hier erreichte der Omnichannel-Optiker einen Nettoumsatz von 50,1 Millionen € (6% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr).