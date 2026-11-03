Silmo Paris: Designwettbewerb 2027 ausgeschrieben

Silmo Paris startet seinen Designwettbewerb 2027. Jury-Präsident des „Optical Design Contest“ ist der belgische Designer Alain Gilles. Foto: Anneke D Hollander

Nachwuchsdesigner entwickeln neue Ideen für Brillen

Kurz nach der diesjährigen Ausgabe blickt die Silmo Paris bereits auf die nächste Fachmesse. Für 2027 hat der Veranstalter erneut seinen internationalen „Optical Design Contest“ ausgeschrieben.

Unter dem Motto „Reinventing the Codes“ sind Designstudenten eingeladen, neue Ansätze für die Gestaltung von Brillen zu entwickeln. Die sechste Auflage des Wettbewerbs ist Teil des 60-jährigen Messejubiläums.

Die Teilnehmer sollen bestehende Gestaltungsansätze hinterfragen und eigene Konzepte für Form, Material und Nutzung von Brillen erarbeiten. Die besten Entwürfe werden für die Messe Silmo Paris 2027 ausgewählt und dort als Prototypen präsentiert.

Neue Blickwinkel auf das Brillendesign

Für die diesjährige Ausgabe nennt Silmo Paris drei Themenfelder als Orientierung: neue Formensprachen, der experimentelle Einsatz von Materialien sowie die emotionale Wirkung von Brillen. Dabei sind sowohl Einzelbewerbungen als auch interdisziplinäre Teams zugelassen.

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Den Vorsitz der Jury übernimmt der belgische Designer Alain Gilles. Die Projekte werden unter anderem nach Innovationsgrad, Funktionalität, Nachhaltigkeitsaspekten und technischer Umsetzbarkeit bewertet.

Die Endauswahl der Jury wird als Prototyp auf der Fachmesse ausgestellt. Foto: Stéphane Laure/Silmo Paris

Von der Idee bis zur Präsentation auf der Messe

Bis zu zehn Entwürfe schaffen es in die Endauswahl und werden als Prototypen umgesetzt. Der Sieger wird am 24. September 2027 auf der Silmo Paris bekanntgegeben. Das Preisgeld beträgt 10.000 €, die Summe wird zwischen dem Gewinner und dessen Bildungseinrichtung aufgeteilt.

Teilnahmeberechtigt für den „Optical Design Contest 2027“ sind Designstudenten ab 18 Jahren in fortgeschrittenen Studienjahren. Bewerbungsschluss ist der 16. Juni 2027.