Silmo Paris: Die Nominierten für den Silmo d’Or 2024

Ein kluges Hallen-Konzept sorgte bei der diesjährigen Opti in München dafür, dass die Besucher von Beginn an zahlreich bis hinten durch in alle Messehallen strömten. Davon profitierte die Messehalle 4, in der sich auch die Kontaktlinsenfirmen präsentierten. FOCUS hat sich dort für Sie umgesehen – kommen Sie mit auf den Rundgang.