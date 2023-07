SWAV: 87 neue Augenoptikergesellen

Auszeichnung der Prüfungsbesten (v.l.n.r.): Dr. Marc Muchow, Peter Kupczyk, Benjamin Flachs, Jana Pfalzgraf, Hans-Jörg Friese, Patricia Fuchs (Foto: KD Busch/SWAV)

Freisprechungsfeier in Kirchheimbolanden

Der SWAV freut sich bei der nunmehr siebten gemeinsamen rheinland-pfälzischen Freisprechungsfeier am Sonntag, den 16. Juli 2023, in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden 69 anwesenden Prüflingen ihre Gesellenprüfungszeugnisse und Gesellenbriefe zu übergeben. Von 96 zur Prüfung angetretenen Auszubildenden im Winter und Sommer haben 87 ihre Prüfung bestanden.

Als Moderator der Veranstaltung begrüßte Patrik Sommer die Anwesenden im Saal und übergab das Wort an die Landesinnungs-meisterin der Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland, Patricia Fuchs.

Viele Gäste sind der Einladung gefolgt

Zunächst hieß Patricia Fuchs die geladenen Gäste willkommen. Neben Hans-Jörg Friese, Präsident der Handwerkskammer Rhein-hessen, und Dr. Marc Muchow, Stadtbürgermeister der Stadt Kirchheimbolanden, waren auch Andreas Müller, stellvertretender Landesinnungsmeister der Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland, Claus Dechange, Vorstandsmitglied der Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland, Vertreter der Handwerkskammern Koblenz und Rheinhessen sowie Lehrervertreter und Mitglieder der Gesellenprüfungsausschüsse vor Ort. Aus der Geschäftsstelle in Speyer und dem Aus- und Weiterbildungszentrum in Karlsruhe waren Geschäftsführer Peter Kupczyk sowie mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwesend.

In ihren Begrüßungsworten lobte Landesinnungsmeisterin Patricia Fuchs die Junghandwerkerinnen und Junghandwerker für das Geleistete in den anstrengenden Prüfungswochen. Den insgesamt 87 frischgebackenen Augenoptikergesellen stehen mit dem erfolgreichen Abschluss zahlreiche Türen offen. In ihrem Rückblick auf die Gesellenprüfung bedankte sich Patricia Fuchs bei den Mitgliedern des Prüfungs-ausschusses und den Lehrern der Berufsschulen für ihr ehrenamtliches Engagement.

Begrüßungsreden voll des Lobes

Auch Stadtbürgermeister Dr. Marc Muchow hieß die rund 270 Anwesenden willkommen, bevor er das Wort an den Präsidenten der Handwerkskammer Rheinhessen, Hans-Jörg Friese, übergab. Hans-Jörg Friese gratulierte im Namen der Handwerkskammer und sprach über die Möglichkeiten, die das Handwerk Tag für Tag bietet. Er lobte zudem die Entscheidung, einen Beruf mit Zukunft ergriffen zu haben.

Das weitere Programm bestritt „Kelly Entertainment“ mit dem Showprogramm „Magic Mind“. Dann erreichte der Nachmittag seinen Höhepunkt mit der Ausgabe der Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe.

Die Absolventen der Berufsschulstandorte Bad Dürkheim, Koblenz und Trier wurden klassenweise namentlich auf die Bühne gerufen und mit viel Applaus bedacht. Das Komitee beglückwünschte den Nachwuchs und ehrte jeden einzelnen mit einer Rose. Den Klassenbesten überreichte Patricia Fuchs zudem ein Buch.

Auszeichnung der Besten

Als Schulbeste durften sich Kevin Brang (Optik Mertes, Hillesheim) und Benjamin Flachs (Optik Jex GmbH, Wörrstadt) über den AzuBlick-Preis der Firma Carl Zeiss AG freuen. Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Prüfungsbeste in den Handwerkskammerbezirken Rheinhessen und Pfalz. Benjamin Flachs erhielt neben einer Urkunde einen Geldpreis der Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland. Für das beste handwerkliche Ergebnis bei der Gesellenprüfung in Rheinland-Pfalz durfte sich Jana Pfalzgraf (Fielmann, Landau) über eine Urkunde und einen Geldpreis freuen. Sie vertritt zudem das Bundesland Rheinland-Pfalz beim Wettbewerb „Deutsche Meisterschaft im Handwerk“ am 11. November 2023 in Hankensbüttel.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom „Duo Valentino“. Nach den Schlussworten der Landesinnungsmeisterin ließen die Anwesenden bei bestem Wetter den freudigen Nachmittag ausklingen.

Die Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland und der Südwestdeutsche Augenoptiker- und Optometristen-Verband wünschen allen Gesellinnen und Gesellen einen tollen Start ins Berufsleben und gratulieren noch einmal sehr herzlich zur bestandenen Prüfung.

Quelle: SWAV