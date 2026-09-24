Silmo Paris: Fünf Finalisten für CSR-Award

Silmo Paris hat die Finalisten des Responsible Company Prize 2026 benannt. Die Auszeichnung würdigt nachhaltige Ansätze in der Augenoptik. Bild: Yan Liu/Unsplash x FOCUS

Preisvergabe erfolgt am 26. September

Nachhaltigkeit, Lieferketten, Produktlebenszyklen und soziales Engagement stehen im Mittelpunkt des Responsible Company Prize 2026 der Silmo Paris. Für die diesjährige Ausgabe hat die Jury fünf Unternehmen nominiert, die unterschiedliche Ansätze für verantwortungsvolles Wirtschaften in der Augenoptik verfolgen.

Vergeben wird der Preis in Zusammenarbeit mit der Agentur Hyssop. Berücksichtigt werden unter anderem Umweltmaßnahmen, Beschaffung, Unternehmensführung und soziale Verantwortung.

Von Materialkreisläufen bis Sozialprojekten

Zu den Finalisten zählen Andy Wolf, Modo Eyewear, Oomade, TCN und Regenesis Materials. Die Unternehmen setzen beispielsweise auf recycelte Materialien, CO₂-Reduktion, regionale Lieferketten, Kreislaufwirtschaft oder soziale Projekte.

Einige der nominierten Firmen entwickeln Reparatur- und Wiederverwendungskonzepte für Brillen, andere investieren in die Nutzung recycelter Rohstoffe oder in Programme zur Verbesserung der augenoptischen Versorgung.

Bühne für nachhaltige Ideen

Begleitet wird der Wettbewerb von der Ausstellungsfläche „Good Eyes on the Planet“, auf der Silmo Paris Beispiele für nachhaltige Praktiken und Materialien der Branche präsentiert.

Der Gewinner des Responsible Company Prize 2026 wird am 26. September im Rahmen der Verleihung des Silmo d’Or bekannt gegeben.