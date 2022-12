Bild: Markus Faust/#lumixcorona

Industrieverband und ZVA präsentieren Branchendaten und Markttrends 2021/2022 auf einen Blick

Der frisch gedruckte Branchenreport Augenoptik „Deutschland und die Welt: Märkte, Consumer und Trends 2021/2022“ ist da. Er liefert auf 90 Seiten und mit über 189 Grafiken wieder einen detaillierten Überblick über die Augenoptik im In- und Ausland im Jahr 2021 und teilweise schon für das Jahr 2022. Zumeist mit den entsprechenden Zeitreihen über mehrere Jahre.

Die aktuelle Ausgabe offenbart laut Spectaris eine Zukunftsbranche in turbulenten Zeiten: Nach einem erfolgreichen Erholungsjahr 2021 mit neunprozentigem Umsatzwachstum gegenüber dem Hauptpandemiejahr 2020 und immerhin einem knappen Prozent Pluspunkt gegenüber 2019 blickte die Branche wieder optimistisch in die Zukunft. Der unabhängige stationäre Handel stach mit einem Umsatzzuwachs von circa 8% gegenüber 2019 dabei besonders positiv hervor. Doch die Aufbruchstimmung trübte sich Anfang 2022 wieder deutlich ein.

Deutsche Augenoptik-Branche nach erfolgreichem Erholungsjahr 2021 vor großen Herausforderungen

Ob Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation, Personalmangel oder ein schwaches Konsumklima: Vor den drastischen Auswirkungen der multiplen Krisenlage blieb auch die Augenoptikbranche nicht verschont. „Die bewiesene Resilienz der Augenoptik-Branche wird in diesem Jahr auf eine harte Probe gestellt,“ attestiert Spectaris-Consumer Optics Vorsitzende Mirjam Rösch. „Doch die Augenoptik bleibt den vielen Herausforderungen zum Trotz eine Zukunftsbranche. Neben den unterschiedlichsten Sehanforderungen und dem fortschreitenden demographischen Wandel sorgt der Anstieg an Fehlsichtigkeiten auch bei immer mehr jungen Menschen für eine stetig steigenden Bedarf an Brillen und Kontaktlinsen.“

Anzeige

Herausgegeben wird der Branchenreport vom Deutschen Industrieverband Spectaris und dem Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA). Der knapp 30-seitige Auslandsteil bietet zudem detaillierte Informationen zur Entwicklung der Augenoptik-Märkte außerhalb von Deutschland. Von Europa über Indien bis China: Zu jedem behandelten Auslandsmarkt finden sich sämtliche Import- und Exportwerte der einzelnen Produktgruppen. Zudem beinhaltet der Report generelle Kennziffern für die Bevölkerungsentwicklung, die aktuellen Altersstrukturen der Länder, Einkaufspräferenzen nach Produktbereichen sowie soziodemografische Kriterien für Online- und Einzelhandel. Der Branchenreport ist nur in gedruckter Form erhältlich.

Die aktuelle Ausgabe ist für Spectaris-Mitglieder zu einem Preis von 329 Euro und für Nicht-Mitglieder von Spectaris für 658 Euro zzgl. MwSt. erhältlich. Bestellungen sind über die Webseite www.spectaris.de/consumer-optics, per E-Mail an Arbabzadah@spectaris.de, oder über die Online-Maske möglich. Interessierte Augenoptikerbetriebe können per E-Mail anfragen.

Quelle: Spectaris