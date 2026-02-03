Anzeige
Swiss Eye International: Verstärkung im Außendienst

VonRedaktion
Von links: Anke Schmidt und Sara Luisa Schätzle als Mitarbeiterinnen von Swiss Eye International
v.l.: Anke Schmidt und Sara Luisa Schätzle. Fotos: Swiss Eye International

Sara Luisa Schätzle und Anke Schmidt als neue Gebietsbetreuerinnen

Das Außendienst-Team von Swiss Eye International erhält Verstärkung. Seit Jahresbeginn sind Sara Luisa Schätzle und Anke Schmidt in weiten Teilen Deutschlands als Vertriebsmitarbeiterinnen für den Sportbrillenhersteller unterwegs.

Sara Luisa Schätzle verantwortet jetzt die Postleitzahlgebiete 20000–33999 sowie 48000–49999. Die gelernte Augenoptikerin ist seit 2002 im Außendienst tätig. Anke Schmidt arbeitet seit 1992 im Vertrieb augenoptischer Produkte und übernimmt nun die Regionen 80000–86999, 90000–94999 sowie 97000–97999.

