Tiroler Brillenmanufaktur ROLF wird ausgezeichnet

Bild: SUPERBIRD/ROLF

Das Modell „Superbird“ hat den renommierten SILMO d’Or 2026 in der Kategorie „Optical frames | craftsmanship & know-how“ gewonnen

Stein, der sich biegen lässt: Für die SUPERBIRD trägt Rolf eine hauchdünne Schicht echten Schiefers auf einen Holzkern auf – von Hand gefertigt in der eigenen Manufaktur in Tirol. Die natürliche Struktur des Gesteins macht jede Fassung zum Unikat.

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Bild: SUPERBIRD / ROLF

Zwei patentierte Lösungen machen die Steinbrille alltagstauglich: eine Verglasung mit feinem Faden, die die Front nicht durchtrennt, und das schraubenlose FlexLock-Gelenk.