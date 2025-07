Seit über 20 Jahren findet mit „Tribute to Bambi“ ein Charity-Ereignis statt, das die Strahlkraft des renommierten Medienpreis „Bambi“ nutzt, um Spenden für Kinder und Jugendliche in Not zu sammeln. Seit 2005 mit Engagement und Kreativität dabei ist auch der Brillenhersteller Silhouette.