BoDe Design: Markenübergabe zum Jahresende

BoDe Design übergibt die beiden Brillenmarken Zwo for Men und Comma Eyewear an neue Partner. Symbolbild: YuriArcursPeopleimages/Envato

Zwo und Comma Eyewear werden ab 2026 weitergeführt

BoDe Design schließt zum Ende des Jahres seinen Standort in Gemünden am Main. Die langjährigen Inhaber Stefan Bopp und Matthias Deter treten in den Ruhestand. Für die beiden Brillenmarken Zwo for Men und Comma Eyewear wurden Nachfolgelösungen gefunden.

Die Herrenmarke Zwo for Men wird ab 2026 von Handelsvertreter Walter Quedzuweit weitergeführt. Die Ersatzteilversorgung bleibt gesichert, zudem seien neue Modelle in Planung, teilt BoDe mit.

Anzeige

Comma, die von BoDe geführte Damenmarke, übernimmt künftig Binde Optik (Minden). Das Unternehmen kündigte bereits eine neue Comma-Kollektion zum neuen Jahr an und betonte „im Sinne der Vorbesitzer die Marke auf der bewährten Basis weiterführen und durch neue Designideen stetig weiterentwickeln zu wollen”. Auch hier wird zudem der Service für bestehende Modelle fortgeführt.