Topcon: Neue Führungskräfte übernehmen Schlüsselpositionen

Torsten Pötzsch verantwortet jetzt das Marketing bei Topcon. Foto: Topcon

In den Bereichen Marketing, Service und Vertrieb

Topcon Deutschland Medical hat zum Jahresbeginn mehrere Schlüsselpositionen neu besetzt. Das Unternehmen verstärkt damit die Bereiche Marketing, Vertrieb und Service.

Seit September 2025 ist Torsten Pötzsch als Marketing Manager tätig. Er verantwortet die strategische und operative Ausrichtung der Marketingaktivitäten. Pötzsch verfügt über berufliche Erfahrung in Markenführung, digitaler Kommunikation und B2B-Marketing. Sein Schwerpunkt liegt auf einer einheitlichen Markenpositionierung.

Stefan Hünerbein. Foto: Topcon

Seit November 2025 leitet Stefan Hünerbein als Head of Sales Germany die Vertriebsaktivitäten. Er bringt Erfahrung aus der Augenoptik und dem Vertrieb medizinischer Systeme mit. Sein Fokus liegt auf der Betreuung bestehender Kunden sowie der Zusammenarbeit mit Augenärzten, Kliniken und Fachhändlern.

Patrik Stoll. Foto: Topcon

Ebenfalls seit November 2025 ist Patrik Stoll als Head of Service tätig. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Ophthalmologie und im technischen Service verantwortet er die Weiterentwicklung der Serviceorganisation. Zu seinen Aufgaben gehören effiziente Abläufe und ein zuverlässiger technischer Support.

Fokus auf stabile Kundenbeziehungen, Servicequalität und Marktposition

Mit den neuen Personalien will das Unternehmen eigenen Angaben nach seine operative Struktur stärken und zentrale Geschäftsbereiche weiterentwickeln. Zudem sollen die Veränderungen die Marktposition in Deutschland langfristig sichern und weiter ausbauen.