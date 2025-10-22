| |

Verbandstag der Augenoptiker und Optometristen NRW

Bild: Getty Images/Unsplah

Blick.2025 findet am 16. November in Dortmund statt

Am 16. November treffen sich Praktiker, Wissenschaftler, Lehrende, Industriepartner und Berufsstandsvertreter in Dortmund zum Verbandstag. Seit über 40 Jahren steht dieser für Begegnung, Austausch und fachliche Inspiration. 

Auch in diesem Jahr spiegeln die Themen des Verbandstags die Vielfalt der Augenoptik-Welt wider: Von Innovationen bei der Behandlung makulärer Erkrankungen über neue Erkenntnisse zum Trockenen Auge bis hin zur Bedeutung praxisnaher Forschung.

Darüber hinaus werden u.a. folgende Fragen erörtert: Was bedeuten Marktkonzentration, Fusionen und Fachkräftemangel für die stationären Betriebe? Welche Weichen müssen heute gestellt werden, um morgen erfolgreich zu bleiben? Welche Rolle spielt die Optometrie – ist sie Allheilmittel, sinnvolles Zusatzangebot oder bald austauschbar, wenn Drogerieketten und Co. verschiedene Screening-Dienstleistungen übernehmen? 

Der Blick.2025 ist eine Plattform für Impulse, für Diskussion und für das persönliche 

Gespräch und für viele ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Branche. Anmeldungen sind online möglich: www.aov-nrw.de/verbandstag/anmeldung

Ähnliche Beiträge

Ulrich Schüttler (Obermeister AOI DRR), Michael Odo Hauck (ehemaliger stellvertretender Obermeister), Ute Limberg (Geschäftsführerin AOV NRW), Christian Müller (1. stellvertretender Obermeister AOI DRR)

AOI Düssel-Rhein-Ruhr: Michael Odo Hauck verabschiedet

Am 10. Mai fand in Moers die Innungsversammlung der Augenoptikerinnung Düssel-Rhein-Ruhr statt. Nach rund vier Jahrzehnten ehrenamtlicher Tätigkeit wurde Augenoptikermeister Michael Odo Hauck verabschiedet. Dazu gab es noch weitere Personalentscheidungen.

Uwe Hurlin

WVAO: Trauer um Uwe Hurlin

Mit Uwe Hurlin trauert die WVAO um ein hochgeschätztes Mitglied, einen langjährigen Freund und eine engagierte Persönlichkeit, die sich um die Belange der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie und den Berufstand große Verdienste erworben hat. Lesen Sie den Nachruf von WVAO-Geschäftsführer Hartmut Glaser.

Oculus Expo Days Roadshow

Oculus: Expo Days gehen wieder auf Tour

Alle, die es nicht zur Opti nach München geschafft haben, bekommen die Oculus Opti-Themen frei Haus geliefert: Gemeinsam mit den Partnern Optiswiss, Epitop, Breitfeld & Schliekert, Visus sowie MPG&E kommt Oculus nach Frankfurt und Hannover.

„Würden Sie eine Werkstatt betreiben?“

„Würden Sie eine Werkstatt betreiben?“

„Würden Sie eine Werkstatt betreiben?“ Das war eine der Fragen, die wir in einer nicht repräsentativen Umfrage Studierenden der Augenoptik und Optometrie gestellt haben. Wir wollten wissen, wie das aktuelle Meinungsbild zum Handwerk aussieht.

Fielmann-Filiale

Fielmann: Ein Viertel mehr Umsatz

Die Fielmann-Gruppe meldet heute einen „starken Start“ in das neue Jahr und präsentiert die Zahlen für das erste Quartal 2023. Umsatz und Gewinn wuchsen deutlich zweistellig.