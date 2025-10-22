Verbandstag der Augenoptiker und Optometristen NRW

Bild: Getty Images/Unsplah

Blick.2025 findet am 16. November in Dortmund statt

Am 16. November treffen sich Praktiker, Wissenschaftler, Lehrende, Industriepartner und Berufsstandsvertreter in Dortmund zum Verbandstag. Seit über 40 Jahren steht dieser für Begegnung, Austausch und fachliche Inspiration.

Auch in diesem Jahr spiegeln die Themen des Verbandstags die Vielfalt der Augenoptik-Welt wider: Von Innovationen bei der Behandlung makulärer Erkrankungen über neue Erkenntnisse zum Trockenen Auge bis hin zur Bedeutung praxisnaher Forschung.

Darüber hinaus werden u.a. folgende Fragen erörtert: Was bedeuten Marktkonzentration, Fusionen und Fachkräftemangel für die stationären Betriebe? Welche Weichen müssen heute gestellt werden, um morgen erfolgreich zu bleiben? Welche Rolle spielt die Optometrie – ist sie Allheilmittel, sinnvolles Zusatzangebot oder bald austauschbar, wenn Drogerieketten und Co. verschiedene Screening-Dienstleistungen übernehmen?

Der Blick.2025 ist eine Plattform für Impulse, für Diskussion und für das persönliche

Gespräch und für viele ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Branche. Anmeldungen sind online möglich: www.aov-nrw.de/verbandstag/anmeldung