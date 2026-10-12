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Visall: Mehr Funktionen im Bestellprozess

VonRedaktion
Frau benutzt Visall Brillenglas-Website auf einem Laptop
Visall hat seinem Online-Auftritt eine Generalüberholung verpasst. Der integrierte Webshop bietet neue Bestellfunktionen. Bildmontage: Seventyfourimages/Envato/FOCUS

Webshop ersetzt bisherigen Bestell-Client

Bei Visall ändert sich für Kunden ab sofort der digitale Bestellweg. Das Unternehmen hat einen neuen Webshop eingeführt und die bisherige Bestellsoftware nach rund 19 Jahren abgelöst. Parallel dazu wurden auch die Kontakt- und Webadresse des Unternehmens umgestellt.

Der neue Webshop ist nach Unternehmensangaben seit Anfang Oktober über gängige Betriebssysteme und Endgeräte erreichbar. Zu den Funktionen zählen unter anderem die Eingabe variabler Insets, die Übermittlung von Sonderwünschen sowie die Abfrage des Produktionsstatus laufender Aufträge.

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Auch Kommunikation läuft über neue Kanäle

Gleichzeitig hat Visall seine digitale Kommunikation angepasst. Die Kontaktaufnahme erfolgt ab sofort über die E-Mail-Adresse service@visall-group.com. Zudem ist die Unternehmenswebsite nur noch über die Adresse visall-group.com erreichbar.

Mit den Änderungen bündelt das Unternehmen Bestell-, Service- und Kommunikationsprozesse auf einer gemeinsamen digitalen Plattform.

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