Visionix: Service-Optimierung weiter im Fokus

Dennis Schmidt soll den Service bei den Ratingern weiter optimieren. Foto: Visionix

Effektivere Prozesse und personelle Verstärkung angekündigt

Rund sechs Monate nach der Vorstellung des „MyVisionixperience Eye Checks“ sorgt das Leistungspaket für höhere Erwartungen der Augenoptiker an den Kundendienst und den Service bei Visionix. Der Software- und Geräteanbieter aus Ratingen baut deshalb seinen Service-Bereich auch personell um.

Mit neuen Prozessen und einer umfassenden Begleitung möchte man den Kunden begegnen, damit diese das Beratungspotenzial unabhängig von Geschäftsmodell oder Geschäftsgröße optimal nutzen können. „Durch die Transformation der Serviceprozesse konnte die Zahl der offenen Servicefälle in den vergangenen zwölf Monaten bereits mehr als halbiert werden. Diesen Weg gehen wir weiter, um unseren Kunden einen fortwährend effektiveren Service zu bieten“, erklärt Leiter Operation Frank Niederer.

Auch bei den Mitarbeitern stockt Visionix in diesem Bereich weiter auf. Dennis Schmidt hat seine Aufgabe als neuer Gruppenleiter Service bei Visionix in der Firmenzentrale in Ratingen bereits aufgenommen. Er bringt viel Erfahrung aus serviceintensiven Branchen mit und war zuvor unter anderem im Finanzsektor und Fahrzeugflottengeschäft tätig.