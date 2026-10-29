VonBogen: Spitzenplatz bei Lieferantenbewertung

v.l.: Gerhard Brickl (Gründer) und Benjamin Brickl (Geschäftsführer) freuen sich über den Gesamtsieg. Bild: VonBogen

Geglückte Premiere bei Leistungsspiegel von „markt intern“

Die erste Teilnahme an einer Lieferantenbefragung hat für VonBogen direkt zum Spitzenplatz geführt: In der aktuellen Leistungsspiegel-Umfrage des Branchendienstes „markt intern“ erzielte der Fassungshersteller aus Fürstenzell die beste Gesamtbewertung aller bewerteten Unternehmen.

Augenoptiker beurteilten dabei verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit mit Brillenfassungsherstellern anhand von Schulnoten. Mit einer Gesamtnote von 1,32 setzte sich VonBogen gegen 28 weitere Anbieter durch. Grundlage des Ergebnisses war eine bundesweite Befragung, in der neun Kategorien rund um Sortiment, Service und Zusammenarbeit bewertet wurden.

Familienunternehmen überzeugt in mehreren Kategorien

Nach Angaben von „markt intern“ belegte VonBogen in sieben der neun Einzelkategorien den ersten Rang. Dazu zählten unter anderem Produktqualität, Angebotsbreite, Designneuheiten und Serviceverhalten.

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Für das niederbayerische Unternehmen war es die erste Teilnahme am Leistungsspiegel. Benjamin Brickl, Geschäftsführer von VonBogen, bezeichnete die Auszeichnung als Bestätigung der bisherigen Arbeit und dankte Mitarbeitern sowie Kunden für ihr Vertrauen. Zugleich wertete er das Ergebnis als Anerkennung für Firmengründer Gerhard Brickl, der das Unternehmen vor fast 35 Jahren aufgebaut hat und die Entwicklung der Kollektion bis heute maßgeblich prägt.

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage sind auf der Website von „markt intern“ abrufbar.