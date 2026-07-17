Sicht.Kontakte 2026: Ticketverkauf ist gestartet

Der Fachkongress Sicht.Kontakte findet in diesem Jahr in Berlin statt. 2025 war Osnabrück der Veranstaltungsort. Foto: Silke Sage

Fachprogramm mit Optometrie, Kontaktlinsen und Screening

Mit einem umfangreichen Fortbildungsprogramm startet die Sicht.Kontakte 2026 vom 9. bis 11. Oktober in Berlin. Die Gemeinschaftsveranstaltung von IVBS, VDCO und ZVA findet im Hotel Titanic Chaussee statt und richtet sich an Augenoptiker, Optometristen und Kontaktlinsenspezialisten.

Teilnehmer erwartet ein dreitägiges Programm mit Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden. Erstmals moderieren Elisabeth Schütz von VDCO Young und Maarten Hobé gemeinsam durch die Veranstaltung.

Fachthemen von Myopie bis Kinderoptometrie

Am Freitag stehen unter anderem Vorträge und Workshops zu Kontaktlinsen, dem Trockenen Auge, Kinderoptometrie, Screening und dem vorderen Augenabschnitt auf dem Programm.

Der Samstag umfasst die gemeinsame Eröffnung von ZVA und VDCO mit einer Diskussion zum Thema Augen-Screening, die ZVA-Obermeistertagung, den IVBS-Praxistag sowie weitere Fachvorträge zu Netzhauterkrankungen, Myopie-Management und Kontaktlinsenanpassung. Ergänzt wird das Angebot durch Formate der VDCO Young sowie ein Treffen von Dozenten aus den Bereichen Kontaktlinsenanpassung und Optometrie.

ZVA begeht 75-jähriges Jubiläum

Am Sonntag folgt der gemeinsame Tag der Optometrie mit Beiträgen zu Myopie-Management, der Versorgung von Kindern, visuellen Leistungsparametern und aktuellen Forschungsthemen.

Begleitend zur Veranstaltung präsentiert das Deutsche Optische Museum in Jena im Rahmen der Industrieausstellung Einblicke in seine geplante Erlebniswelt zur Optik. Zudem wird das 75-jährige Bestehen des ZVA mit einer Veranstaltung für geladene Gäste gewürdigt.

Für die Teilnahme werden COE- und CME-Fortbildungspunkte vergeben. Weitere Informationen und Tickets für die Veranstaltung sind auf www.sichtkontakte.de erhältlich.