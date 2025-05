Marchon: Partnerschaft mit Plastic Bank verlängert

Symbolbild: InsideCreativeHouse/Envato

Seit 2022 gemeinsam für den Schutz der Meere

Marchon Eyewear, Inc., einer der weltweit größten Hersteller und Vertreiber von hochwertigen Brillen und Sonnenbrillen, gab die Verlängerung seiner globalen Partnerschaft mit dem sozialen Fintech-Unternehmen Plastic Bank bekannt. Die Partnerschaft begann im Jahr 2022 mit einem Schwerpunkt auf der Marke Dragon von Marchon und einem Kunststoff-Offset-Programm. Im Jahr 2025 wird sich die Partnerschaft auf dasselbe Kunststoff-Kompensationsprogrammkonzentrieren, diesmal jedoch mit Schwerpunkt auf den Brillenmodellen Nautica und Columbia von Marchon. Die Partnerschaft wird dazu beitragen, Plastikmüll aus der Umwelt zu sammeln und die Lebensbedingungen der Mitglieder der Sammelgemeinschaften in gefährdeten Küstengebieten, insbesondere in Brasilien, zu verbessern. Mit dieser Partnerschaft leisten die beiden Unternehmen einen wertvollen umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Beitrag. Mit der Entscheidung für eine Brille von Nautica oder Columbia unterstützen Kunden das jährliche Engagement von Marchon, mindestens45.455 kg Plastik von der Umwelt fernzuhalten – das entspricht 2.272.750 PET-Flaschen à 500 ml. „Wir sind sehr stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Plastic Bank zu erneuern, und diese Marken passen zweifellos hervorragend zusammen“, erklärte Gabriele Bonapersona, Chief Brand Officer bei Marchon Eyewear, Inc. „Durch die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft und die Konzentration auf die Brillenmarken Nautica und Columbia bekräftigen wir unser Engagement für soziale Verantwortung und treiben unsere Initiative EYES ON TOMORROW™ voran, um eine nachhaltigere Zukunft für unsere Brillen und unsere Prozesse zu gestalten.“ „Bei Plastic Bank ermöglichen wir Wohlstand für Gemeinden und die Regeneration der Umwelt. Die Partnerschaft zwischen Marchon und Plastic Bank beweist, dass Unternehmen erfolgreich sein können, wenn sie soziale und ökologische Aspekte in den Vordergrund stellen. Gemeinsam ermöglichen wir es unseren Kunden, jedes Mal, wenn sie sich für Nautica oder Columbia entscheiden, etwas zu verändern“, erklärte David Katz, Gründer und CEO von Plastic Bank. Die Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen der Wavemaker-Kollektion von Nautica sind aus Eastman Tenite™ Renew gefertigt, während die Brillen von Columbia mit Fassungen aus pflanzlichem Harzangeboten werden. Sowohl Nautica als auch Columbia bieten klassische, bequeme Brillen für modebewusste und umweltorientierte Kunden an.