Mido 2026: Anmeldung für Messe und Awards gestartet
Bewerbungsphase für Nachhaltigkeitspreis und Store-Award eröffnet
Ab sofort können sich Besucher für die internationale Fachmesse Mido 2026 registrieren, die vom 31. Januar bis 2. Februar 2026 in Mailand stattfindet. Die Anmeldung erfolgt über die offiziellen Formulare auf der Website der Messe. Im vergangenen Jahr zählte die Veranstaltung rund 42.000 Teilnehmende aus 168 Ländern sowie über 400 akkreditierte Journalisten.
Nachhaltigkeitspreis mit neuen Kategorien
Vom 1. Oktober bis zum 14. Dezember können ausstellende Unternehmen ihre Produkte für den CSE Award (Certified Sustainable Eyewear) einreichen. Der Preis wird von Mido in Zusammenarbeit mit Anfao und Certottica vergeben und würdigt nachhaltige Entwicklungen. Bewertet werden unter anderem der Einsatz recycelter Materialien, die Reduktion des Energieverbrauchs sowie Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Optimierung der Lieferkette.
Neu in diesem Jahr ist die Konzentration auf drei Hauptkategorien: Fassungen, Sonnenbrillen und Etuis. Zudem wird erstmals der CSE Corporate Award verliehen, der das nachhaltige Engagement eines ausstellenden Unternehmens auszeichnet.
Best Store Award: Bewerbungsfrist bis Jahresende
Augenoptikfachgeschäfte weltweit können sich bis zum 31. Dezember für den Best Store Award bewerben. Der Preis wird in den Kategorien Design und Innovation vergeben und geht in seine elfte Runde.