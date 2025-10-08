|

Mido 2026: Anmeldung für Messe und Awards gestartet

Preisträger der Mido-Awards 2025 posieren mit der Präsidentin von Mido und Anfao, Lorraine Berton (3. von links) und dem italienischen Schauspieler Simone Lijoi (ganz rechts)
Auch zur neuen Ausgabe Anfang 2026 ruft Mido wieder dazu auf, sich für die Messe-Awards zu bewerben. Auf dem Bild zu sehen sind die diesjährigen Preisträger mit der Präsidentin von Mido und Anfao, Lorraine Berton (3. von links). Foto: Mido

Bewerbungsphase für Nachhaltigkeitspreis und Store-Award eröffnet

Ab sofort können sich Besucher für die internationale Fachmesse Mido 2026 registrieren, die vom 31. Januar bis 2. Februar 2026 in Mailand stattfindet. Die Anmeldung erfolgt über die offiziellen Formulare auf der Website der Messe. Im vergangenen Jahr zählte die Veranstaltung rund 42.000 Teilnehmende aus 168 Ländern sowie über 400 akkreditierte Journalisten.

Nachhaltigkeitspreis mit neuen Kategorien

Vom 1. Oktober bis zum 14. Dezember können ausstellende Unternehmen ihre Produkte für den CSE Award (Certified Sustainable Eyewear) einreichen. Der Preis wird von Mido in Zusammenarbeit mit Anfao und Certottica vergeben und würdigt nachhaltige Entwicklungen. Bewertet werden unter anderem der Einsatz recycelter Materialien, die Reduktion des Energieverbrauchs sowie Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Optimierung der Lieferkette.

Neu in diesem Jahr ist die Konzentration auf drei Hauptkategorien: Fassungen, Sonnenbrillen und Etuis. Zudem wird erstmals der CSE Corporate Award verliehen, der das nachhaltige Engagement eines ausstellenden Unternehmens auszeichnet.

Best Store Award: Bewerbungsfrist bis Jahresende

Logos zu Best Store Award und CSE Award der Mailänder Augenoptik-Fachmesse Mido
Augenoptikfachgeschäfte haben bis 31.12. Zeit, sich für den Best Store Award zu bewerben. Die Frist für den Nachhaltigkeitspreis läuft bis Mitte Dezember. Bilder: Mido

Augenoptikfachgeschäfte weltweit können sich bis zum 31. Dezember für den Best Store Award bewerben. Der Preis wird in den Kategorien Design und Innovation vergeben und geht in seine elfte Runde.

