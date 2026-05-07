VDCO: Simon Jäkel erneut COE Champion

Mit Simon Jäkel konnte der Vorjahressieger wieder die meisten Punkte für sich verbuchen. Foto: VDCO

Fortbildungspunkte und Engagement geben Ausschlag

Die Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) hat erneut das Mitglied mit den meisten Fortbildungspunkten im Vorjahr ausgezeichnet. Die Auszeichnung für 2026 geht wie bereits im Jahr zuvor an Simon Jäkel.

Im Jahr 2025 erreichte der Geschäftsführer der Firma Optik Jäkel GmbH in Kelheim insgesamt 96,5 COE-Punkte durch die Teilnahme an Weiterbildungen und Fachkongressen. Die Punktzahl dokumentiert ein kontinuierliches Fortbildungsengagement.

Engagement in Praxis, Klinik und Fortbildung

Neben seiner Tätigkeit im eigenen Betrieb ist Jäkel auch in Augenkliniken aktiv. Dort unterstützt er die Kontaktlinsenversorgung, unter anderem bei Säuglingen, und arbeitet in der Schulung von Augenärzten im Bereich Anpassung. Zudem tritt er regelmäßig als Referent bei Fachveranstaltungen auf.

„Es ist einfach schön zu sehen, dass Menschen den Weg zu uns auf sich nehmen. Gemeinsam mit meinen großartigen Kolleg:innen arbeiten wir jeden Tag mit viel Herzblut daran die bestmöglichen Lösungen zu finden und die Lebensqualität unserer Kund:innen spürbar zu verbessern“, so Simon Jäkel.

Anzeige

Fachwissen und internationale Erfahrung

Jäkel verfügt über einen Masterabschluss in Vision Science and Business (Optometry) sowie internationale Studienerfahrung, unter anderem in den USA. Darüber hinaus engagiert er sich innerhalb der VDCO mit Vorträgen und Fachbeiträgen.

Den zweiten Platz belegte Stefan Lahme, Ehrenpräsident der VDCO. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Kinderoptometrie, Kontaktlinsenanpassung und Binokularsehen. Lahme ist zudem Vorsitzender der Gütegemeinschaft optometrischer Leistungen (GOL).

Zweit- und Drittplatziert beim COE Champion 2026: Stephan Lahme und Corinna Kampp. Fotos: VDCO

Den dritten Platz erreichte Corinna Kampp von Müller Welt Kontaktlinsen. Sie ist in der Anpassung formstabiler und weicher Kontaktlinsen tätig sowie in der Versorgung komplexer Fälle, etwa bei Keratokonus oder nach Hornhautverletzungen.

Einladung zum Fachkongress als Anerkennung

Die drei Bestplatzierten werden zum VDCO-Jahreskongress eingeladen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Sicht.Kontakte vom 9. bis 11. Oktober 2026 in Berlin statt.