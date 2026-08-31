Lindberg: Kunstinstallation auf Armory Show in New York

Der italienische Künstler Fabrizio Corneli arbeitet für die Installation „Enigma of Vision“ mit dem dänischen Brillenhersteller Lindberg zusammen. Bild: Lindberg

Zusammenarbeit mit Künstler Fabrizio Corneli

Zur Kunstmesse The Armory Show 2026 in New York präsentiert Lindberg Ende September gemeinsam mit dem italienischen Künstler Fabrizio Corneli die Installation „Enigma of Vision“ im Javits Center. Das Projekt verbindet Licht, Schatten und Brillendesign zu einer ortsspezifischen künstlerischen Arbeit.

Die Installation umfasst die beiden Werke „Seed“ und „Eyecatcher“. Beide beschäftigen sich mit Wahrnehmung sowie dem Zusammenspiel von sichtbaren und verborgenen Elementen.

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Bild: Lindberg

Wenn Licht und Design zusammenwirken

Für „Seed“ entwickelte Corneli eine Skulptur mit einer verborgenen Lichtquelle, die das Bild der Erde sichtbar macht. In „Eyecatcher“ wird Licht durch ausgewählte Brillenfassungen von Lindberg gelenkt, wodurch Schattenbilder entstehen.

Corneli ist für Arbeiten bekannt, bei denen durch Licht und präzise Konstruktionen visuelle Motive erst aus bestimmten Perspektiven erkennbar werden. Die Installation wird während der The Armory Show 2026 im Javits Center in New York gezeigt.