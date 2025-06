Wöhlk: Erste multifokale Monatslinse gelauncht

Mit der Kontaktlinse „Contact Life multi spheric“ bringt die Wöhlk Contactlinsen GmbH ihre erste multifokal sphärische Monatslinse heraus. Bild: Wöhlk

MDR-Zertifizierung ermöglicht Erweiterung im Portfolio

Die Monatslinsen der Marke Contact Life zählen zu den beliebtesten Produkten der Wöhlk Contactlinsen GmbH. Zu den etablierten Varianten gesellt sich nun eine multifokal sphärische Variante.

Wie bei den anderen Monatslinsen aus der Linsenfamilie ist auch bei der neuen „Contact Life Multi Spheric“ das schonende Randprofil enthalten. Dieses ist leicht abgerundet, um den Tränenfilm unter der Kontaktlinse auszutauschen und das Auge besser mit Sauerstoff zu versorgen. Die Kontaktlinse zur Versorgung von Presbyopie wird ebenfalls im Mold-Verfahren aus dem hauseigenen Bio-Hydrogel Vitafilcon A gefertigt.

„Dass wir dieses neue Produkt auf den Markt bringen können, verdanken wir nicht zuletzt dem Erhalt unseres MDR-Zertifikats im Herbst vergangenen Jahres“, erklärt Dirk Reschat, Leiter des Qualitätsmanagements bei Wöhlk. „Die Entwicklung des Designs war bereits abgeschlossen, aber erst unter MDR ist es Medizintechnik-Herstellern wie uns erlaubt, neue Produkte zu launchen. Nun konnten wir alle Technischen Dokumentationen fertigstellen und endlich den Verkauf starten.“

Kontaktlinsen Made in Germany als Qualitätssiegel

In Schönkirchen ist man sich sicher, dass die Kunden in Deutschland und international positiv auf diese Meldung reagieren. Dazu beitragen soll auch das Prädikat „Made in Germany“. Da sowohl das Material Vitafilcon A als auch die Monatslinsen in Schönkirchen gefertigt werden, sind diese Kontaktlinsen zu 100% hergestellt in Deutschland.

„Die Alterssichtigkeit ist weit verbreitet und die Nachfrage nach multifokalen Sehhilfen steigt. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden unsere beliebte Monatslinse jetzt auch in der multifokalen Variante anbieten können. Das Material Vitafilcon A wurde bereits mit dem SICCA-Förderpreis ausgezeichnet und hat sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt“, so Torven Ziehmer, stellvertretender Geschäftsführer der Wöhlk Contactlinsen GmbH.