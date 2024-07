WVAO: Neue Herbst-Seminare angekündigt

Die Rottler-Akademie hat am 13. März 2023 den neun neuen Assistenten/-innen der Augenoptik (IHK) bei einer feierlichen Übergabe in der Rottler-Zentrale in Neheim ihre Zertifikate übergeben. Der Lehrgang ist eine Kooperation mit dem IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland.