AOV NRW: 292 neue Augenoptikgesellen begrüßt

Hier präsentieren die neuen Augenoptikgesellen aus Köln ihren Gesellenbrief. Bild: AOV NRW

Sechs traditionelle Lossprechungsfeiern von Aachen bis Münster

388 Augenoptikauszubildende nahmen in NRW an der diesjährigen Sommergesellenprüfung teil, 292 haben bestanden – und damit 75%. Um die neuen Gesellen zu begrüßen, fanden in den zwei Wochen vor den nordrhein-westfälischen Sommerferien sechs Freisprechungsfeiern statt.

Entsprechend der sechs Berufsschulstandorte bzw. Prüfungsbereiche der drei Augenoptikerinnungen in NRW wurde der Abschluss der Prüfungs- und Ausbildungszeit gefeiert. Förmlich werden dort die Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden haben, offiziell in den Stand des Gesellen oder der Gesellin erhoben und die Prüfungsbesten geehrt.

Lossprechungsfeier in Münster. Bild: AOV NRW

Lossprechungsfeier in Bielefeld. Bild: AOV NRW

Würdige Anerkennung der Ausbildungsleistungen

Darüber hinaus ist es den Innungen ein großes Anliegen, die Feiern zu etwas Besonderem für die Absolventen zu machen. So werden außergewöhnliche Eventlocations ausgewählt, an denen bei erstklassigem Essen gebührend gefeiert werden kann. Die jungen Leute schätzen dieses Engagement der Innungen sehr und genießen die Abende und die in vielen Fotos festgehaltenen Erinnerungen daran.

Lossprechungsfeier in Dortmund. Bild: AOV NRW Lossprechungsfeier in Aachen. Bild: AOV NRW Lossprechungsfeier in Düsseldorf. Bild: AOV NRW

Die Prüfungsbesten in Theorie und Praxis sowie der Gesamtprüfung erhielten Auszeichnungen und Fortbildungsgutscheine. Alle Gesamtprüfungsbesten können sich darüber hinaus über eine Einladung zum Branchentreff BLICK•2024 des Augenoptiker- und Optometristenverbands NRW am 17. November in Dortmund freuen.