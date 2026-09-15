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WVAO: „Sehzentrum“ im neuen Online-Gewand

VonRedaktion
Visual Sehzentrum-Website der WVAO
Zeitgemäß und nutzerfreundlich soll die überarbeitete „Sehzentrum“-Website informieren. Bild: WVAO

Umfassender Website-Relaunch für Informationen zu Qualitätskriterien und Fachbetrieben

Verbraucher und Augenoptiker finden ab sofort eine überarbeitete Online-Präsenz des WVAO-Gütesiegels „Sehzentrum“. Unter www.sehzentrum.de informiert die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) über die Anforderungen, Prüfverfahren und teilnehmenden Fachbetriebe.

Das Gütesiegel kennzeichnet Augenoptik-Fachgeschäfte, die festgelegte fachliche und qualitative Kriterien erfüllen und regelmäßig überprüft werden. Die neue Website bündelt Informationen zu den Qualitätsstandards, den Vorteilen für Kunden sowie zur Suche nach zertifizierten Betrieben.

Nach Angaben der WVAO wurde der Relaunch durchgeführt, um das Informationsangebot rund um das Gütesiegel künftig noch übersichtlicher und zeitgemäßer darzustellen und weiter auszubauen.

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