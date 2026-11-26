Bild: WVAO

ERFA-Tagung in Mainz zu Positionierung und Sichtbarkeit

Wie sich qualitätsorientierte Augenoptik- und Optometriebetriebe im Markt behaupten können, stand im Mittelpunkt einer ERFA-Tagung der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie e.V. (WVAO) in Mainz. Die Partner des Gütesiegels Sehzentrum diskutierten dabei über veränderte Wettbewerbsbedingungen, fachliche Qualifikation und die Weiterentwicklung ihres Netzwerks.

Die Teilnehmer befassten sich am 9. November mit der Frage, wie sich Fachkompetenz, Beratung und optometrische Leistungen gegenüber standardisierten Angeboten und dem Preiswettbewerb stärker herausstellen lassen. Zudem wurde die künftige Ausrichtung des Qualitätsnetzwerks thematisiert.

Mehr Sichtbarkeit für das Gütesiegel

Ein Schwerpunkt des Erfahrungsaustauschs war die Außendarstellung der Sehzentrum-Partner. Nach Angaben der WVAO sollen der überarbeitete Internetauftritt und neue Aktivitäten in sozialen Medien die Wahrnehmung des Gütesiegels stärken.

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Dabei soll auch die Darstellung der teilnehmenden Fachbetriebe und ihrer Leistungen ausgebaut werden. Die WVAO sieht darin eine Möglichkeit, qualifizierte Augenoptik- und Optometriebetriebe für Verbraucher sichtbarer zu machen.

Netzwerk setzt auf Austausch und Qualifikation

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Erfahrungsaustausch innerhalb des Netzwerks. Diskutiert wurden betriebliche Konzepte, aktuelle Herausforderungen der Branche sowie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der angeschlossenen Betriebe.

Nach Einschätzung der Teilnehmer bleiben fachliche Qualifikation, individuelle Beratung und optometrische Kompetenz wichtige Faktoren für die Positionierung qualifizierter Augenoptik- und Optometriebetriebe.