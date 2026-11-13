WVAO: Zehn Jahre Sehzentrum-Zertifizierung

Besuch und Ehrenurkunde: v.l.: Per Wiebelhaus und Felix Fischer jeweils mit WVAO-Vorsitzender Vera Pfeifer und Geschäftsführer Hartmut Glaser. Bild: WVAO

Zwei Augenoptikbetriebe bestehen Qualitätsprüfungen seit 2016

Zwei langjährig zertifizierte Sehzentrum-Betriebe feiern 2026 ein besonderes Jubiläum: Wiebelhaus Optik in Bad Berleburg und Optik & Hörgeräte Fischer in Filderstadt-Bernhausen erfüllen seit zehn Jahren die Qualitätsanforderungen des WVAO-Gütesiegels Sehzentrum.

Die Zertifizierung ist an festgelegte Kriterien gebunden. Dazu zählen die regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter, eine zeitgemäße technische Ausstattung sowie definierte Abläufe in Beratung, Augenoptik und Optometrie. Die teilnehmenden Betriebe werden alle 24 Monate von der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie überprüft.

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Anlässlich des zehnjährigen Bestehens erhielten die Augenoptikermeister Per Wiebelhaus und Felix Fischer in ihren Betrieben eine Ehrenurkunde. Überreicht wurde diese von der WVAO-Vorsitzenden Vera Pfeifer und Geschäftsführer Hartmut Glaser.