Zeiss: Stabiles, zweistelliges Wachstum angekündigt

Vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr

Zeiss konnte das hohe Niveau bei Auftragseingang und Umsatz in der ersten Hälfte des neuen Geschäftsjahres mit einer soliden Wachstumsdynamik in allen vier Segmenten halten. Das stabile, zweistellige Wachstum der Zeiss-Gruppe hat sich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 (zum 31. März 2023) in allen vier Segmenten fortgesetzt. Der Halbjahresumsatz erreichte 4.836 Millionen € (plus 18% gegenüber dem Vorjahr), auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 917 Millionen € über dem guten Vorjahresniveau (plus 181 Millionen € gegenüber dem Vorjahr). Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen erneut und erreichten 14,5% (vom Umsatz), die Zahl der Mitarbeiter stieg um 6% auf 41.259 weltweit.

„Wir setzen das dynamische Wachstum der ZEISS Gruppe aus dem Vorjahr auch im ersten Halbjahr 2022/23 fort“, so Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender von ZEISS. „Unsere hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie unsere Investitionen in weltweite Infrastruktur sind wichtige Elemente unserer langfristigen Wachstumsstrategie und unterstützen die positive Entwicklung des Unternehmens.“

