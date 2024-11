ZVA: Deutsche Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk 2024

Bild: Deutscher Handwerkskammertag (DHKT) e.V.

Finale der besten Nachwuchstalente steht bevor

Am 9. November wird in Rathenow der beste Nachwuchs-Augenoptiker 2024 ernannt und zum Bundessieger gekürt. Zur diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Handwerk (DMH) haben sich insgesamt 13 Teilnehmer mit der jeweils besten Gesellenprüfung ihres Bundeslandes für das Finale in der Augenoptik auf Bundesebene angemeldet.

Ihr Können beweisen die Finalisten in Rathenow (Landkreis Havelland/Brandenburg). In der Akademie für Augenoptiker und Optometristen der Augenoptiker- und Optometristen-Innung des Landes Brandenburg stellen sich die Teilnehmer an drei Stationen verschiedenen Aufgaben aus dem Berufsalltag.

Drei Stationen bis zum Sieg

Während eines Kundengesprächs und bei der Bearbeitung einer Reklamation demonstrieren die Teilnehmer ihre Beratungskompetenz sowie ihr professionelles und fachliches Auftreten. Bei der Werkstatt-Aufgabe sind sowohl Kreativität als auch handwerkliches Können gefragt. Am Ende entscheidet eine fünfköpfige Jury über den Bundessieger und zusätzlich wird die beste gestalterische Leistung mit dem Sonderpreis „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ gewürdigt.

Quelle: ZVA