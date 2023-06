Anfang Oktober geht es in die Hauptstadt für die Sicht.Kontakte 2023 von IVBS, VDCO und ZVA. Bild: Claudio Schwarz/Unsplash

Drei Tage Fortbildung und Networking



IVBS, VDCO und ZVA laden ein zur Sicht.Kontakte 2023 vom 6. bis 8. Oktober in Berlin mit über 30 Fachvorträgen und Workshops. Neben gebündelter Fortbildung und der Chance, über den eigenen Fassungsrand zu blicken, soll die dreitägige Veranstaltung nach dem Willen der Veranstalter reichlich Gelegenheit zu persönlichem Austausch und Networking in der Industrie-Ausstellung bieten.

Am Freitag und Samstag stehen bei der VDCO der vordere und hintere Augenabschnitt im Fokus. Das Angebot umfasst Vorträge und Workshops zur Kontaktlinsenanpassung, Kinderoptometrie und optometrischen Untersuchungen. Zudem findet am Samstag der IVBS-Praxistag statt, der ganz im Zeichen des binokularen Sehens steht. Ebenfalls am Samstag hält der ZVA seine jährliche Obermeistertagung ab. Der gemeinsame Tag der Optometrie am Sonntag bildet wie gewohnt den Abschluss. Für die dreitägige Teilnahme an der Sicht.Kontakte 2023 werden 10 COE-Punkte vergeben.