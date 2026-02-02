10 JAHRE NEUBAU – DESIGN ZWISCHEN MENSCH UND NATUR

Bilder: NEUBAU

Zum Start ins Jahr 2026 feiert NEUBAU sein zehnjähriges Bestehen – und verbindet Rückblick und Aufbruch in einer klaren Botschaft: I AM HUMAN / I AM NATURE.

Die österreichische Marke zeigt zwei Kollektionen, die Gegensätze nicht auflösen, sondern bewusst vereinen: Beständigkeit und Innovation, Handwerk und Technologie, Ruhe und Experiment.

Seit 2016 steht NEUBAU für verantwortungsbewusstes Design, Crafted in Austria, und für eine Haltung, die über Trends hinausgeht. Das Jubiläum markiert keinen Abschluss, sondern einen nächsten Entwicklungsschritt.

ANNIVERSARY COLLECTION

I AM GROWING / I AM GROUNDED

Wachstum gehört zur menschlichen Natur – und zur DNA von NEUBAU.

Die Anniversary Collection bringt fünf der erfolgreichsten Modelle zurück: Hemma, Thomas, Udo, Barbara und Adam.

Gefertigt aus dem bio-zirkulären Natural PX Material und neu interpretiert in aktuellen Farbvarianten, stehen diese Fassungen für langlebige Qualität und zeitgemäßen Ausdruck. Bewährte Silhouetten treffen auf nachhaltige Materialinnovation – reduziert, modern und mühelos tragbar.

3D PRINTED COLLECTION

I AM CHAOS / I AM ORDER

Mit der 3D Printed Collection richtet NEUBAU den Blick nach vorne. Entstanden aus kreativer Freiheit, geformt durch Präzision und Prozess.

Gefertigt im Digital Light Processing (DLP) Verfahren entstehen die Fassungen additiv, nahezu abfallfrei und mit geringem CO₂-Fußabdruck. Das transluzente Lucid PX Material verleiht Tiefe, eine matte Oberfläche und eine Ästhetik zwischen futuristisch und organisch. Ein weiterentwickeltes Titan-Scharnier sorgt für Stabilität und Komfort.

EINE HALTUNG, DIE VERBINDET

Mit den Kollektionen Anniversary und 3D Printed zeigt NEUBAU, wofür die Marke seit zehn Jahren steht: für Design mit Substanz, technologische Innovation mit Sinn – und eine klare Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Crafted in Austria. Since 2016.