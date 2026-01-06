RetinaLyze mit Innovationen und alter Intention

Bild: RetinaLyze

Das Original setzt weiter die Kompetenz des Augenoptikers in den Vordergrund

Die RetinaLyze-Software ist ungeachtet der aktuellen Diskussionen rund ums Augenscreening die effiziente und zuverlässige Methode für Augenoptiker. Auf der opti 2026 präsentiert das ORIGINAL der Künstlichen Intelligenz neben einem optimierten PDF-Ergebnisbericht auch die 3D-Visualisierung der Morphologie des Sehnervenkopfes: eine bahnbrechende neue Software-Funktion, die es Augenoptikern und Optometristen ermöglicht, strukturelle, perfusionsbasierte Erkenntnisse zu gewinnen – ohne OCT! Warum RetinaLyze mit seiner KI und dem an die Software angeschlossenen Backup-Augenarzt auch in Zukunft den Augenoptiker in den Mittelpunkt des Augenscreenings stellt, erfahren Messebesucher am Stand C4 /263 unter anderem von den Augenoptikern Kevin und Patrick Körbs, die aus ihrer erfolgreichen Praxis als RetinaLyze-Anwender berichten. Und natürlich steht auch das RetinaLyze-Team als Ansprechpartner während der drei Messetage vor Ort zu Verfügung, inklusive unserer Partner der LikoMed GmbH.

Augenoptiker und RetinaLyze-Fachleute teilen bei der opti in München ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den Messebesuchern und erklären, was Standard bei der multimodalen Bildgebung ist und wie man auf retinale Veränderungen reagieren muss. Dabei stellen sie heraus, warum der Augenoptiker beim Augenscreening der erste Ansprechpartner seiner Kunden ist und unbedingt immer bleiben muss. Das ist mit dem ORIGINAL der KI-Lösungen auch in Zukunft weiter möglich! Schließlich lassen sich neben dem Backup-Augenarzt auch alle lokal ansässigen Augenärzte auf Wunsch des Anwenders ins Software-Netzwerk einbinden.

Auch am Stand von RetinaLyze wird die Kompetenz des Augenoptikers in den Vordergrund gerückt. Kevin und Patrick Körbs arbeiten seit über einem Jahr mit der RetinaLyze-Software und haben sich dadurch neu positioniert. Die beiden wissen, welches der neuen Abo-Modelle von RetinaLyze für welches Ziel am besten geeignet ist, denn die Körbs kennen die Kundenwünsche und Sie wissen, wie Augenscreening mit KI in der Praxis am besten funktioniert: Die neuen RetinaLyze-Lizenzen sind auf diese individuellen Anforderungen ausgerichtet!

Pünktlich zur opti führt RetinaLyze einen neugestalteten PDF-Bericht ein, der die Kommunikation zwischen Augenoptikern, Augenärzten und Kunden noch einmal erheblich vereinfacht und optimiert. Das moderne und klare Layout fällt sofort ins Auge und sorgt für ein besonderes visuelles Erlebnis. Noch wichtiger ist die verständliche Art, wie die Ergebnisse der KI weitergegeben werden – an das komplette Netzwerk, das für die nächsten Schritte entscheidend ist. Der Bericht in PDF-Form stärkt einen der wichtigsten Berührungspunkte im Workflow, sorgt in jeder Hinsicht für eine saubere und verständliche Kommunikation und stärkt den Augenoptiker als erste Anlaufstation im Screening-Prozess.

Absolute Innovation

Dasselbe Ziel verfolgt das RetinaLyze-Glaukom-KI-Algorithmus, das eine neue Dimension darstellt und 3D-Einblicke aus 2D-Bildern ermöglicht, ohne OCT-Aufnahme: Diese Weiterentwicklung ist eine absolute Innovation! Durch die Analyse der Farbzusammensetzung des Sehnervenkopfes in einem konventionellen Fundusbild, kann die lokale Hämoglobinverteilung (Hb) als direkter Indikator für die Perfusion geschätzt werden. Mit Hilfe von Deep-Learning-Algorithmen – mit über 1,1 Millionen(!) Sehnervenbildern gefüttert – rekonstruiert das System ein 3D-Modell der Optikscheibe und des Cup, das den neuroretinalen Rand und das Bechervolumen zeigt.

Der Besuch des RetinaLyze-Stands bei der opti lohnt sich in vielfacher Hinsicht. Besuchen Sie das ORIGINAL in Sachen KI! Sie können sich zudem auch bei unseren Partnern über die Möglichkeiten der KI-Software informieren.

