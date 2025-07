Topcon: Dreifache Verstärkung im Vertriebsteam

Carolin Hoppe. Foto: Topcon

Außendienstmitarbeiter mit Erfahrung in den Bereichen Augenoptik, Optometrie und Ophthalmologie

Topcon Healthcare hat seine Präsenz im deutschen Markt verstärkt und begrüßt mit Carolin Hoppe, Dennis Geuther und Gil Levi drei neue Mitarbeitende im Vertriebsaußendienst.

Mit dem personellen Ausbau reagiert das Unternehmen nach eigenen Aussagen „auf die kontinuierlich steigende Nachfrage nach vernetzten Lösungen für Diagnostik und Screening in der Augenheilkunde, Augenoptik und Optometrie“.

Dennis Geuther. Foto: Topcon

Dennis Geuther ist studierter Optometrist (B. Sc.) und verfügt über fundiertes Fachwissen in der Augenoptik und Optometrie. Nach dem Studium sammelte er umfassende Vertriebserfahrung – auch im internationalen Umfeld – und entwickelte ein ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse und technische Beratung. Mit dem Wechsel zu Topcon kann er nun sein optometrisches Know-how im Raum Südbayern und Nordostbayern mit den Lösungen für die Augenheilkunde des Unternehmens verbinden.

Carolin Hoppe ist Augenoptikermeisterin und Optometristin mit langjähriger Erfahrung in der augenoptischen und ophthalmologischen Versorgung. Als ehemalige Inhaberin eines eigenen Augenoptikfachgeschäfts sowie nach einigen Jahren Tätigkeit in der Ophthalmologie konnte sie wertvolle Einblicke sowohl in der Augenoptik als auch in der Ophthalmologie gewinnen. Erfahrungen, die sie nun für ihre Tätigkeit bei Topcon Deutschland für Kunden in Ostdeutschland sowie in Osthessen, Oberfranken, Thüringen und Nordbayern nutzen kann.

Gil Levi. Foto: Topcon

Gil Levi ist seit über 25 Jahren staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister. Nach mehreren Jahren in leitender Funktion in der Augenoptik wechselte er in eine Tätigkeit als Zentrumsleiter im Bereich der Refraktiven Chirurgie. Dieses neue Arbeitsfeld ermöglichte ihm, eine umfassende Erfahrung im Bereich der Ophthalmologie zu erwerben. Dieses Wissen aus allen Bereichen der Augenoptik und Ophthalmologie bringt er nun bei Topcon in den Regionen Mittelhessen, Rheinland (Köln/Bonn), Südwestfalen, Rhein-Main und Nordbaden ein.