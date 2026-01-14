AOA: US-Optometristen verdienen jetzt wie Ärzte

Optometristen, die sich in den USA um Militärveteranen kümmern, dürfen mit einer stattlichen Gehaltserhöhung rechnen. Symbolbild: Shandor_gor/Envato

Neue Vergütungsregelung im Department of Veterans Affairs

Optometristen im U.S. Department of Veterans Affairs (VA), einer US-Bundesbehörde, die Militärveteranen umfassende Leistungen der Gesundheitsversorgung anbietet, erhalten laut American Optometric Association (AOA) seit Januar 2026 eine Vergütung auf dem Niveau von Ärzten.

Wie die amerikanische Optometristenvereinigung bestätigte, wurde eine im Dezember 2025 veröffentlichte Executive Order umgesetzt, die die Basis- und Erfahrungsgehälter für Optometristen sowie Ärzte, Podologen und Zahnärzte festlegt. Die Spanne reicht von 124.308 € bis 182.324 € jährlich.

Die Anpassung folgt auf neue VA-Regelungen vom Oktober 2025, die eine Anerkennung auf Arztniveau für Optometristen vorsahen. Laut AOA soll die Maßnahme die Flexibilität des VA erhöhen, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.

Gesetzliche Grundlage und Bedeutung für die Versorgung

Adam Preston, Präsident der Association of Armed Forces and Federal Optometric Services (AFOS), erklärte, dass die Änderung durch intensive Lobbyarbeit und Gespräche mit Kongressmitgliedern ermöglicht wurde. Er betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit von AFOS und AOA.

Die Grundlage für die Reform bildet das Gesetz „Senator Elizabeth Dole 21st Century Veterans Healthcare and Benefits Improvement Act“, das Anfang 2025 unterzeichnet wurde. Es sieht unter anderem vor, Optometristen in die Ärztevergütung aufzunehmen und zusätzliche Boni sowie jährliche Leistungsbewertungen zu ermöglichen.

Versorgung von Veteranen: Optometristen spielen zentrale Rolle

Laut AOA ist die Augen- und Sehversorgung die dritthäufigste Leistung, die Veteranen nachfragen. VA-Optometristen erbringen rund 70% der primären und medizinischen Augenversorgung und sind an 95% der Standorte vertreten, an denen Augenpflege angeboten wird. Sie führen 73% der ausgewählten ophthalmologischen Eingriffe durch und stellen nahezu alle Leistungen in Low-Vision-Kliniken und Rehabilitationszentren für Blinde bereit.

Bislang waren Optometristen im VA in einer allgemeinen Gehaltstabelle (GS) eingestuft, die seit 1976 kaum verändert wurde. Mit der neuen Regelung wird eine langjährige Forderung der Berufsverbände umgesetzt.