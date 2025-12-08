Brillen.de: Ausbildung indischer Augenoptiker für Deutschland

Brillen.de bildet jetzt indische Augenoptiker für deutsche Filialen aus. Foto: SuperVista

Fachkräfte werden in eigener Akademie auf Arbeit in deutschen Filialen vorbereitet

Die SuperVista AG reagiert auf den Fachkräftemangel in der Augenoptikbranche. Das Unternehmen um Brillen.de bildet nun in Indien ausgebildete Optometristen für die Arbeit in Deutschland aus.

Dazu hat SuperVista im südwestindischen Kochi eine eigene Akademie eingerichtet. Dort lernen die Teilnehmer Deutsch und erhalten Fachunterricht in Kundenberatung und Augenoptik. Ein nachgebauter Showroom ermöglicht praxisnahes Training. Die Schulung dauert sechs Monate, während derer SuperVista die Kosten für Weiterbildung, Unterkunft und Visum übernimmt.

Hundert neue Augenoptiker für 550 Filialen

In Indien absolvieren Optometristen ein vierjähriges Studium und ein einjähriges Praktikum. Diese Qualifikation soll nun helfen, den Bedarf an Fachkräften in Deutschland zu decken. Nach Angaben des Unternehmens wurden bereits über 200 Bewerbungsgespräche geführt. Ziel ist es, mindestens 100 Augenoptiker für die Arbeit in rund 550 Filialen vorzubereiten.