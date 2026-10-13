AOV NRW: Blick. 2026 zeigt Branchenwandel

Fester Programmpunkt: Thomas Heimbach, Vorsitzender des AOV NRW, ordnet das aktuelle Geschehen in der Augenoptik ein. Bild: AOV NRW/Fotografie Annette Hauptmann

Verbandstag mit KI, Optometrie und neuen Chancen für Augenoptiker

Seit mehr als vier Jahrzehnten begleitet der Verbandstag des Augenoptiker- und Optometristenverband NRW die Entwicklungen in der Augenoptik. Am 15. November kommt die Branche erneut im Kongresszentrum der Westfalenhallen Dortmund zusammen. Auf dem Programm stehen dann Vorträge zu Künstlicher Intelligenz, Optometrie, Marktentwicklung und neuen Aufgabenfeldern für Augenoptiker.

Der Verbandstag findet in diesem Jahr zum 45. Mal statt. Seit seiner Premiere 1979 wurde die Veranstaltung nahezu jährlich ausgerichtet und nur während der Corona-Pandemie zweimal unterbrochen. Unter dem Namen Blick. bietet sie heute Fortbildung, fachliche Orientierung und Gelegenheit zum Austausch innerhalb der Branche.

Von der Marktanalyse bis zur Zukunft der Optometrie

Zu den Referenten zählen unter anderem NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes sowie der ehemalige Zehnkämpfer Frank Busemann. Mirjam Rösch, Vorsitzende von Spectaris Consumer Optics, beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Augenoptik im Spannungsfeld von Künstlicher Intelligenz, Demografie, Gesundheitssystem und geopolitischen Entwicklungen verändert.

Auch die Rolle der Optometrie wird thematisiert. In der Diskussionsrunde „Optometrie kann jeder dank KI – oder nicht?“ diskutieren Augenoptiker und Optometristen verschiedene Ansätze für die Integration optometrischer Leistungen in den Betriebsalltag. Im Mittelpunkt stehen unterschiedliche Praxiskonzepte und Zukunftsperspektiven.

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Neue Aufgabenfelder und digitale Sichtbarkeit

Einen Blick auf aktuelle Marktentwicklungen wirft Thomas Heimbach, Vorsitzender des AOV NRW. Darüber hinaus wird die kürzlich geänderte Fahrerlaubnisverordnung aufgegriffen. Im Zuge der Neuregelung können registrierte Sehteststellen den Sehtest für Berufskraftfahrer durchführen. Dr. Carolin Truckenbrod erläutert in diesem Zusammenhang die Einsatzmöglichkeiten moderner Perimetrie.

Ein weiterer Programmpunkt widmet sich dem Marketing. Dominic Scheppelmann, Geschäftsführer der Grow Agency GmbH und langjähriger FOCUS-Autor, stellt Ansätze vor, mit denen Augenoptikbetriebe ihre digitale Sichtbarkeit verbessern können.

Begleitet wird der Verbandstag von einer Industrieausstellung. Die Teilnahme ist für Mitglieder nordrhein-westfälischer Augenoptikerinnungen sowie der Augenoptiker Ausgleichskasse (AKA) kostenfrei. Weitere Informationen und die Anmeldung stellt der AOV NRW auf seiner Website bereit.